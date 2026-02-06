Kentsel dönüşüm için yeni dönem başladı: İmar hakkınızı başka parselde kullanabilir misiniz?

6 Şubat 2023 yılında gerçekleşen asrın felaketi depremden sonra kentsel dönüşüm konusu daha da önem kazandı. Türkiye'nin birçok bölgesinde eski yapıların yenilenmesi için çalışmalar devam ediyor. Hükümet, sürecin hızlanması için yakın zamanda bir mevzuat değişikliğine imza attı. Şehir Plancısı Ali Kemal Şahinsoy, TGRT Haber canlı yayınında kentsel dönüşüm sürecindeki son değişikliklerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Şahinsoy, “Kentsel dönüşümde oyunun kuralları değişti. 6306 sayılı yasayla yürütülen süreçte, iki gün önce kritik değişiklikler yapıldı” dedi.

Tapular ve riskli yapı ile ilgili düzenlemelere değinen Şahinsoy, "Tapularla ilgili riskli yapı ilan edildiğinde tapuya şerh geliyordu. Artık şerh kalksa bile bu tapunun 6306 kapsamında yapıldığı görülecek" dedi.

Toplantı ve karar süreçlerinde de değişiklikler geldi. Önceden yüzde 50+1 çoğunluk yeterliyken, artık tüm hissedarların teklifi görmesi ve tebligat sunulması gerekiyor. Şahinsoy, "Diğer vatandaşlarla ne kadara anlaşıldığı görülebilecek. Maliklerin en az yüzde 50’sinin katılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

RUHSATLANDIRMA SÜREÇLERİNDE DE HIZLANMA

"Ruhsat başvuruları satışı beklemeden başlayabilecek. Bu, sürecin hızlanmasını sağlayacak" diyen Şahinsoy, boş parsellerin kapsamdaki parsellerle birleştirilebileceğini ve artık üstünde riskli yapı olma zorunluluğu olmadan 6306 raporuna dahil edilebileceğini belirtti.

Emsal transferine dair yeni düzenlemeleri de paylaşan Şahinsoy, “Emsal transferi yönetmeliği yayınlanmıştı, şimdi kanuna girdi. Bu, bir parseldeki imar hakkınızı farklı bir parselde kullanabilmek demek" dedi. Yani bir hak sahibi, heyelan alanındaki, uygunsuz durumdaki hakkını anlaşma yoluyla başka bir yerdeki emsalle değiştirebilecek.

Kat maliklerinin çoğunluğunun mutabık olduğu durumlarda bile bazı hissedarların reddetmesi halinde süreçle ilgili soruları da cevaplandıran Şahinsoy, ruhsat süreçlerinin satışlar tamamlanmadan başlayabileceğini ve kamuya satış hakkı verilebileceğini ifade ederek, "Sözleşmeyle kamu, sizin yerinize arsayı alabilecek. Sürecin hızlı ilerlemesi için bu gibi adımlar atıldı" şeklinde konuştu.