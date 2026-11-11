Kentsel dönüşümde komisyonsuz ortak dosya dönemi başladı: 360Dönüşüm Platformu dört büyükşehirde hizmete açıldı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın Ekim 2026 verilerine göre, Türkiye'de 2012'den bu yana 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken, 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 12 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına alan dönüşüm faaliyetleri kapsamında, kira yardımı ve faiz desteğiyle proje ve kamulaştırma giderleri gibi ödemeler için eylül sonu itibarıyla yaklaşık 351 milyar TL kamu desteği sağlandı. Ancak bu ölçekteki dönüşümün önündeki sorunlar, finansmanla sınırlı kalmıyor.

Mülk sahiplerinin uzlaşması, tekliflerin karşılaştırılması ve kararların belgelenmesi de sürecin ilerlemesini etkiliyor. Bu ihtiyaçlardan hareketle geliştirilen 360Dönüşüm, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da kullanıma açıldı. Kentsel dönüşümün taraflarını binaya ait ortak bir dijital dosyada buluşturan platform, henüz erken aşamada bulunuyor. Kullanıcıların büyük bölümü malik ve yöneticilerden oluşurken, müteahhit ve danışman tarafı kademeli olarak genişliyor.

360Dönüşüm Kurucusu Mimar Serap Sayar Soyyiğit, platformun çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

“İnşaat ve yenileme sektöründeki 25 yıllık deneyimimiz boyunca hem mülk sahiplerinin hem de müteahhitlerin karşılaştığı sorunlara yakından tanık olduk. Kararların mesaj gruplarında alınması, tekliflerin farklı koşullarda sunulması ve belgelerin dağınık biçimde saklanması, süreci takip etmeyi ve tarafların uzlaşmasını zorlaştırıyor. Yıllara yayılan süreçte karar, belge ve sözleri bir araya getiren ortak bir zemin bulunmuyor. Oysa herkesin aynı bilgilere ulaşabildiği, kararların kayıt altında tutulduğu ve tekliflerin şeffaf biçimde karşılaştırılabildiği ortak bir sistem, süreci kolaylaştırabiliyor. 360Dönüşüm platformunu, bu ihtiyaca çözüm sunmak ve kentsel dönüşüm sürecini tüm taraflar için daha düzenli, şeffaf ve izlenebilir hale getirmek amacıyla geliştirdik.”

ARAŞTIRMALAR, BİLGİ EKSİKLİĞİ VE GÜVEN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Kentsel dönüşümde yaşanan güçlükler akademik araştırmalara da yansıyor. 2026’da İstanbul’daki yerel yönetim uzmanlarının katıldığı bir çalışmaya dayanan araştırma, maddi güçlüklerin yanı sıra bilgi kirliliği, şeffaflık eksikliği, sınırlı katılım ve yüklenici firmalara duyulan güvensizliğin dönüşümü yavaşlattığını ortaya koyuyor. Buna maliklerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar, müteahhit seçimi, ruhsat işlemleri ve hukuki uyuşmazlıklar da ekleniyor.

Sercair Teknoloji ve Bilişim A.Ş. tarafından İTÜ ARI Teknokent'te geliştirilen 360Dönüşüm, binanın yenilenmesine ilişkin karar, teklif ve belgelerin farklı kanallarda dağılmasını önlemeyi amaçlıyor. Web ve mobil uygulamada mülk sahipleri, kararlarını oylama ve tarihli tutanaklarla kaydedebiliyor. Müteahhitlerden aynı şartname üzerinden alınan teklifler, yan yana karşılaştırılabiliyor. Sözleşmelerin farklı sürümleri ve inşaatın ilerleyişine ilişkin saha kayıtları da binanın dijital dosyasında tutuluyor. Böylece malikler, yöneticiler, müteahhitler ve danışmanlar ihtiyaç duydukları bilgilere erişebiliyor ve görüşlerini kayda geçirebiliyor.

KOMİSYON ALMIYOR

Yirmi beş yıllık inşaat ve yenileme deneyimi ile 3 yıllık saha görüşmelerinin ardından geliştirilen 360Dönüşüm platformunda, adres ve parsel özeti sorgulama ile temel bina dosyası açılışı ücretsiz sunuluyor. Platform, taraflar arasındaki anlaşmalardan komisyon almıyor; sıralama ve görünürlük satmıyor. Gelir modelini altyapı hizmetleri üzerine kuran 360Dönüşüm'ün tarafsızlık ilkeleri internet sitesinde kamuya açık olarak paylaşılıyor.