Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan yeni müzayede! 11 ilde 270 konut 417 iş yeri satılacak: İşte ödeme koşulları ve başvuru şartları

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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, iş yeri ve konut almak isteyenler için yeni müzayede haberini duyurdu. Halk tarafından yoğun ilgi gören açık artırmada bu sefer 11 ilde 270 konut ve 417 iş yeri satışa çıkarılacak. 2 günde yapılacak açık artırmalarda satılan kout ve iş yerleri için 60 aya kadar vade imkanı sunulurken, pelin ödemelerde hatırı sayılır bir indirim uygulanacak. İşte ayrıntılar…
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 11 ilde 270 konut ve 417 iş yeri müzayedesine ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Emlak Yönetim’in resmi sitesinde yer alan açık artırma ilanında teminat bedellerinin yanı sıra ödeme koşulları, konut ve iş yerlerinin bulunduğu iller ile açık artırma tarihleri de belli oldu.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 11 ilde müzayede ile satışa çıkarılan 270 konut ve 417 iş yeri için ödeme koşulları belli oldu. Buna göre, yüzde 25 peşin ödeme ile satılan iş yeri ve konutlar için 60 ay vade imkanı yer alıyor. Öte yandan peşin ödemede ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.
Açık artırmaya katılmak için ödenecek teminat bedelleri taşınmazların muhammen bedellerine göre belirlendi. Buna göre en düşük 150 bin TL olan teminat bedelinin en yükseği ise 3 milyon TL olarak açıklandı. İşte muhammen bedellere göre ödenmesi gereken tüm teminat bedellerinin listesi;
Muhammen bedeli 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 150.000 TL
Muhammen bedeli 3.000.001 ile 7.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL
Muhammen bedeli 7.000.001 ile 14.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL
Muhammen bedeli 14.000.001 ile 30.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL
Muhammen bedeli 30.000.001 ile 60.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.500.000 TL
Muhammen bedeli 60.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 3.000.000 TL
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan 270 konut ve 417 iş yerinin yer aldığı illerin listesi ise şu şekilde;
Ankara, Bingöl, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin ve Tekirdağ
11 ilde satışa çıkacak konut ve iş yerleri için müzayedeler 26 Ekim Pazartesi ve 27 Ekim Salı günü gerçekleşecek.
26 Ekim Pazartesi günü Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Çankırı ve Mersin illerindeki konut ve iş yerleri için;
27 Ekim Salı günü ise Ankara, Malatya, Mardin ve Bingöl illerindeki konut ve iş yerleri için müzayedeler gerçekleşecek.
Her iki günde de açık artırma saat 10.30 itibariyle başlayacak.