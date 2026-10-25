Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan yeni müzayede! 11 ilde 270 konut 417 iş yeri satılacak: İşte ödeme koşulları ve başvuru şartları

Muhammen bedeli 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 150.000 TL

Muhammen bedeli 3.000.001 ile 7.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL

Muhammen bedeli 7.000.001 ile 14.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL

Muhammen bedeli 14.000.001 ile 30.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL

Muhammen bedeli 30.000.001 ile 60.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.500.000 TL

Muhammen bedeli 60.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 3.000.000 TL