Kesenin ağzını kapamışlardı! Özel okullardan öğretmen maaşı açıklaması geldi

31 May 2024 11:44 - Güncelleme : 31 May 2024 11:50

Özel okullar Eğitim ve Öğretim Yılı başından bu yana hem eğitim ücretleri hem de öğretmen maaşları ile gündemden düşmüyor.

Özel okul fiyatlarında yapılan fahiş artışlar tartışılmış, Bakanlık tarafından bu ücretlere sınırlama gelmişti. Sonrasında öğretmen maaşları ile gündeme gelen özel okullar eğitim ücreti artışlarına rağmen maaşların ‘asgari ücret’ seviyesinde kalmasıyla sık sık eleştirilmişti. Özel okul alanında faaliyet gösteren 5 sivil toplum kuruluşundan öğretmen maaşlarına ilişkin ortak açıklama geldi.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOP) Zehra Öztürk, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, Özel Öğrenim Derneği (ÖZDER) Başkanı Ahmet Akça, Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Başkanı Naci Atalay ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) Başkanı Enis Şener özel okul öğretmenlerinin ücretlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“ÖZEL OKUL ÖĞRETMEN MAAŞLARINA ZAM YAPILDI, AMA…”

Özel okul alanında faaliyet gösteren 5 sivil toplum kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öğretmen sözleşmelerinin yenilenmesi sürecinde, tüm okulların öğretmenlerine geçen yıl ki eylül ayı maaşlarına yüzde 100'ün üzeri bir oranda artış yapıldığı bildirildi.

Özel okullardaki öğretmen maaşlarının 5-6 yıl öncesine kadar gündem olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu yıllarda özel okul öğretmenleri, resmi okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarından daha fazla ücret almakta, hatta kimi kurumlarımızda bu maaşlar iki, üç katına kadar çıkmaktaydı. Ancak, pandeminin ardından tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon okullarımızın gelir gider dengelerini bozmuştur." ifadeleri kullanıldı.

“ÜCRET SINIRLAMASI, GELİR-GİDER DENGESİNİ ETKİLEDİ”

Son iki öğretim döneminde devletin özel okul ücretlerine yaptığı ücret sınırlandırmalarının özel okulların gelir gider dengelerini vahim duruma getirdiği vurgulanan değerlendirmede, "Dolayısıyla gelirlerinin neredeyse yüzde 70'i öğretmen ve çalışan maaşlarına ayrılan özel okullar, öğretmen maaşlarını, devlet öğretmenleri seviyesinde tutmakta zorlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Özel okulların brüt maaş ve çoğunlukla devlet öğretmenlerinin üzerinde maaş verdiği hatırlatılan açıklamada, "Ancak özellikle devlet okulu öğretmenine verilen seyyanen ücretten sadece damga vergisi kesildiği, SGK ve vergi kesintisi yapılmadığı da dikkate alındığında özel okullar kendi öğretmenine devlet okulu öğretmenine göre yüzde 40 daha fazla kesinti ödemektedir." bilgisi paylaşıldı.

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NA HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ"

İlgili Bakanlıklara, öğretmenlerin daha iyi koşullarda çalışabilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi, resmi ve özel okul öğretmenleri arasındaki vergi farkının giderilmesi, özel okul öğretmenlerine de yeşil pasaport verilmesi, toplu taşıma sorunlarının çözülmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi konularda taleplerin iletildiği bildirildi. Öğretmenlerin her türlü sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi için çaba sarf edildiği vurgulanan değerlendirmede, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öğretmen sözleşmelerinin yenilenmesi sürecinde tüm okullarımızın öğretmenlerine Sayın Bakanımızın ve derneklerimizin de tavsiyesi doğrultusunda geçen yıl ki eylül maaşlarına yüzde 100'ün üzerinde bir oranda artış yapıldığını memnuniyetle gözlemliyor ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Özel öğretim dernekleri olarak, çıkacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu da bir kez daha belirtiyoruz."