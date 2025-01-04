Kesimhane standartlarında devrim! Yeni formülü Bakan Yumaklı açıkladı: Artık zorunlu olacak

04 Ocak 2025 16:22 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 16:32

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhanelerde yeni dönemin başladığını duyurdu. Gelen yazılı açıklamaya göre, genel ve özel hijyen gerekliliği nedeniyle kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı​, kesimhanelerin genel ve özel hijyen gerekliliklerinin Bakanlıkça belirlendiğini açıklayan yazılı açıklama paylaştı.

KESİMHANELERE KAMERA ZORUNLULUĞU

Güncellenen yönetmelikle birlikte artık kesimhanelerde görüntüleme sistemlerinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Onay belgesi almadan kesimhanelerin faaliyetine izin verilmediğini vurgulayan Yumaklı, yeni dönem hakkında bilgi verdi.

Düzenleme ile beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılmasının engellenmesi de sağlanacak. Ayrıca, kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvanların kesimi de engellenmiş olacak. Böylece hayvanların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde kesilmesi sağlanacak. Ayrıca, kesim öncesi ve sonrasında hayvan refahı ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı sürekli olarak takip edilecek.

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği"ne ilişkin açıklama şöyle;

"Kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla hayvan bekleme ve hayvanların kesimlerinin ve diğer işlemlerin yapıldığı tüm alanları geniş açıdan görecek şekilde yüksek çözünürlüklü, en az bir ay kayıt yapabilen ve Bakanlığımız ilgili birimlerince canlı olarak izlenebilecek görüntüleme sistemlerinin kurulması için halen yürürlükte olan 'Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'ni yeniden güncelledik. Güncel yönetmeliğin en kısa sürede yayımlanmasını planlıyoruz. Bu yasal düzenleme neticesinde kesimhanelere görüntüleme sistemlerinin kurulması ile hayvan refahı ve kesimleri ile personel davranışları gibi kesim öncesi ve sonrasına ilişkin tüm işlem basamakları, gıda işletmecisi ve Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından sürekli ve düzenli takip edilecektir."