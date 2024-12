Kırmızı et fiyatına zam var mı? Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama

25 Aralık 2024 15:00 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:15

Et ve Süt Kurumu'ndan 'et arzı' açıklaması geldi. Kırmızı et arzında aksama olmadığına dikkat çeken ESK, 15 bin büyükbaş kesileceğini ve taze etlerin piyasaya sürüleceğini duyurdu.

ESK tarafından yapılan açıklamada, 15 Ocak 2025'e kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacağı ve bu hayvanlardan elde edilen karkas etlerin PERDER üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine uygun fiyatlarla ulaştırılacağı duyuruldu. ET ARZI KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR ESK, piyasaya ürün arzında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek çalışmaların kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle: "Bazı basın yayın organlarında yer alan "Avrupa ülkelerindeki yılbaşı tatili nedeniyle ESK'nın yurt dışından et arzını sürdüremeyeceği" şeklindeki haberler üzerine bu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız kesintisiz devam etmektedir. 15 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ YAPILACAK Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacı ile Kurumumuzca, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, tedariki yapılmış kasaplık canlı hayvanlarla beraber 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacak ve kesilen bu hayvanlardan elde edilen taze karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine ulaştırılacaktır. Piyasaya ürün arzı ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir." KIRMIZI ET FİYATI ZAMLANACAK MI? Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarının ani ve aşırı bir şekilde artacağına ilişkin söylentilere "Bu söylentileri çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli ki, Tarım ve Orman Bakanlığı bu tür söylentileri çıkaran fırsatçılara imkan vermeyecektir. Bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bizim görüşmelerimiz de hep bu yönde. Yani fırsatçılar boş yere umutlanmasınlar. Yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış olması için hiçbir sebep yok." dedi. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci de yeni yıla girerken ESK'nin et fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçmek için tedbirlerini aldığını dile getirdi.