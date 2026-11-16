Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesinde, yüksek ekonomik değeri ve zahmetli üretim süreciyle dikkat çeken safran hasat edilmeye devam ediyor. 51 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda yetiştirilen safran, dünyanın en değerli baharatları arasında gösteriliyor.

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HABERİN ÖZETİ Kilogramı 800 bin TL! Türkiye'nin 'mucize bitkisi' altınla yarışıyor: Bu çiçeği yetiştiren yaşadı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yüksek ekonomik değeriyle bilinen ve dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak kabul edilen safran hasadı devam ediyor. Safran, 51 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda yetiştiriliyor. Bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi bekleniyor ve kilogramı 800 bin liradan satılacak. Safran, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılıyor. Safranın 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebiliyor. Safranbolu safranı, 2024 yılında Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır. Yetiştiriciler ekim ayından itibaren çiçek toplamaya başladıklarını ve sezon sonunda verimin azaldığını belirtiyorlar.

KİLO FİYATI YARIM MİLYONDAN FAZLA

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi beklenen safranın çiçekleri toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.

Avrupa Birliğinden (AB) 2024'te coğrafi işaret tescili de alan safranın hasadı sürüyor.

EKİM AYINDAN BU YANA TOPLUYORLAR

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, 7 Ekim'den itibaren safran çiçeği topladıklarını söyledi.

Geçen hafta kar yağdığını hatırlatan Yılmaz, "Çiçek toplamaya birkaç gün ara verdik. Kar eridikten sonra çiçek toplamaya başladık. Muhtemelen bir hafta daha çiçek toplamaya devam ederiz. İyi bir üretim sezonu geçiyor. Sezon sonuna doğru çiçek verimi azaldı ama hala topluyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, günde 4-5 sepet çiçek topladıklarını anlatarak, "20 dekar alanda üretim yapıyoruz. Alan geniş olunca çiçek bol oluyor. Bu yıl 15 kilogram ürün hasat etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.