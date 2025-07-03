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 | Bengül Arıca

Kilosu 5 TL! Kırmızı altın olarak adlandırılıyor! Avrupa ülkelerinden ve Rusya'dan talep yağıyor

Amasya’da bu yıl üretimi bol olan soğan Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya tonlarca ihraç ediliyor. Kırmızı altın diye adlandırılan soğanın tarlada kilosu 5 TL’den satılıyor ve bu yıl 500 bin ton üretimi bekleniyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 10:18

Kırmızı altın olarak bilinen soğan bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Türkiye’de en fazla üretiminin yapıldığı 2. sıradaki şehir olan ’da soğanın kilosu tarlada 5 TL’den satılıyor. Bu yıl 500 bin ton bekleyen soğan üreticileri Avrupa ülkeleri ve Rusya’dan talep yağdığını belirtti.

Kilosu 5 TL! Kırmızı altın olarak adlandırılıyor! Avrupa ülkelerinden ve Rusya'dan talep yağıyor

"AMASYA’DA BU YIL SOĞAN BOL"

Üretilen erkenci soğanların yurdun dört bir yanına satıldığı gibi Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da ihraç edildiğini belirten soğan üreticisi Oğuz Çelik, "Amasya’da bu yıl soğan bol. Yurt dışına da satış yaptık. Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya, Gürcistan ve Rusya gibi ülkelere bin tondan fazla soğan gönderdik" dedi.

Kilosu 5 TL! Kırmızı altın olarak adlandırılıyor! Avrupa ülkelerinden ve Rusya'dan talep yağıyor

"ELMA KADAR TATLI"

Dönüm başına 10 tondan fazla verim alınan soğanın kalitesine güvenen Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş, "Şu an 5 TL’den satıyoruz. Türkiye’nin en kaliteli soğanını üretiyoruz. Elma kadar tatlı. Tarlaya girenin soğan yiyesi geliyor" diye konuştu.

Kilosu 5 TL! Kırmızı altın olarak adlandırılıyor! Avrupa ülkelerinden ve Rusya'dan talep yağıyor

500 BİN TON ÜRETİM BEKLENİYOR

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise 90 bin dekar alanda yetiştirilen soğanlardan 500 bin ton üretim beklendiğini söyledi. Soğan hasadına katılan Amasya Valisi Önder Bakan da çiftçilere ve işçilerine bereketli kazançlar diledi.

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ETİKETLER
#amasya
#fiyat
#tarım
#üretim
#gıda
#ihracat
#Soğan
#Ekonomi
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