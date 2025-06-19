Tatile gelip oteldeki yiyeceklerle stok yaptılar! Valizlerinden kilo kilo soğan çıktı

Türkiye'nin en gözde tatil beldeleri arasında yer alan Alanya'da bir otelde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Her şey dahil otelde kalan müşterilerinin oteldeki yiyecekleri stok yaptığı görüntüler şaşkına çevirdi. Misafirlerin valizlerinden elma, peynir, zeytin hatta kilo kilo soğan bile çıktı. Otel işletmecisi ise o görüntüleri sosyal medyada paylaşarak 'Bunlara şahit olmak gerçekten çok üzücü' notunu düştü.