Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

Stüdyo dairelerle ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte binalarda yüzde 20'den fazla olmamak koşuluyla "1+0" daire tipinin yapımına izin verilmesiyle gayrimenkul sektöründe fiyatların aşağı çekilmesi bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 11:39

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, "stüdyo" olarak nitelendirilen "1+0" dairelerin yeniden inşa edilebilmesinin sektörde hareketlilik yaratacağını, kiralık ev piyasasındaki fiyatlamaları aşağı çekeceğini ve 250'den fazla alt sektörü destekleyeceğini belirtiyor.

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 1+0 veya stüdyo daire olarak da bilinen yapıların inşa süreçlerine dair teknik düzenlemeler yapıldı. Bu konut tipinin inşası 2017 yılında yapılan düzenlemelerle durdurulmuştu. Yeni düzenlemeyle parseldeki bağımsız bölüm sayısının yüzde 20'sinden fazla olmamak üzere oluşturulacak bağımsız bölümlerde bu dairelere yer verilmesine olanak tanındı. Böylece inşa edilecek binalarda yeniden 1+0 dairelerin yapımına izin verilmiş oldu.

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

KÜÇÜK METREKARELER YENİDEN GÜNDEM

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, AA muhabirine, yapılan düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Değişen demografik yapı, artan öğrenci ve genç profesyonel nüfus ve yavaşlayan konut arzı ile bekleyen talep gibi etkenlerin küçük metrekareli daireleri yeniden gündeme getirdiğini belirten Çekici, yayımlanan düzenlemeyle bu daire tipinin üretimine başlanacağını söyledi. Çekici, bu tip dairelerin yalnızca gençler için değil, tek başına kalan aile büyükleri için de kritik bir ihtiyaç olduğunu bildirdi. Projelerin yalnızca metrekare değil sosyal donatıları, lokasyonu ve kentsel planlama kriterleriyle birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Çekici, şöyle konuştu:

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

"Stüdyo dairelerin üretiminin yeniden mümkün hale gelmesi, bekleyen birçok projede hızlı bir hareketlenme yaratacak ve 250'den fazla alt sektörü destekleyecektir. Dünyanın birçok metropolünde olduğu gibi Türkiye'de de farklı yaşam biçimlerine uygun konut tiplerinin çeşitliliği artık önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Yeni düzenleme sayesinde stüdyo dairelerin geri dönüşü, tek başına yaşayanlar, genç profesyoneller ve öğrenciler için erişilebilir bir alternatif oluşturabilir. Konut arzını çeşitlendirerek kiralık piyasasında denge unsuru yaratması açısından önemli bir gelişme. Yatırımcılar açısından bakıldığında ise bu tip daireler, yüksek kiralanabilirlik, hızlı satış imkanı ve portföy çeşitlendirme avantajlarıyla öne çıkmaktadır."

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

KONUTA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu da düzenlemenin 1+0 daire yapımına bazı kaideler getirdiğine dikkati çekti. Bu daire tipine artık binalarda yüzde 20 oranında yer verilebileceğine işaret eden Tellioğlu, "Binalar tamamen 1+0 yapılmayacak. 3+1, 4+1 binaların inşaatında bu daire tipine de yer verilecek. Öğrenciler, emekliler, bekar yaşayanların hak mağduriyetine uğramaması ve onların da bütçesine uygun yapılar olması sağlanacak." dedi. Tellioğlu, düzenlemenin Türkiye'de kaynak israfının da önüne geçeceğini savunarak, şunları kaydetti:

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

"Örneğin bir öğrenci veya geçici olarak bir bölgeye tayini çıkan kişiler, bu daire tiplerini bulamadığı için daha büyük yapılara yöneliyordu. Bu da kaynak israfı oluşturuyordu. Artık bu yaşanmayacak. Ayrıca bu gelişme konut piyasasını hem arz hem de talep yönünde olumlu etkileyecek. Vatandaşın konuta erişimini de kolaylaştıracak."

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

KONUT SEKTÖRÜNDE ÇEŞİTLİLİK ARTIYOR

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, son düzenlemeyle 1+0 tipindeki dairelerin üretiminin önündeki engellerin kaldırıldığını söyledi. Bu düzenlemeyle şehirlerde değişen sosyodemografik yapıya uygun konut çeşitliliği sağlamanın ve erişilebilir konut üretimini artırarak daha geniş bir kesimi ev sahibi yapmanın amaçlandığını dile getiren Yılmaz, "Yönetmelik esnekliği, hane halkı büyüklüğündeki düşüş, artan tek kişilik hane halkı sayısı ve yaşlanan nüfus gibi yeni toplumsal dinamiklere yanıt vermeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

Yılmaz, 1+0 dairelerin daha küçük metrekaresi sayesinde hem metrekare verimliliği yüksek hem de ekonomik üretim modeli sunduğuna dikkati çekerek, "Bu tip daireler özellikle şehir merkezlerine yakın bölgelerde genç çalışanlar, öğrenciler, yalnız yaşayan yaşlılar ve bekarlar için fonksiyonel yaşam alanları sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

BİRİNCİ EL SATIŞLARIN TOPLAMDAN ALDIĞI PAY YÜZDE 33

Bu tip dairelerin aynı blokta veya sitede anne ya da babasına bakmak isteyen aileler için de çok büyük konfor sağlayacağına işaret eden Yılmaz, "Toplumdaki demografik değişim, 1+0 tipindeki konutların yalnızca bir inşaat tercihi değil, aynı zamanda toplumsal yaşam biçimlerine uygun, zorunlu bir konut çözümü olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

Yılmaz, 1+0 dairelerin yeniden yapılabilmesinin konut sektöründe arz çeşitliliğini artıracağını ve piyasanın canlanmasına katkı sağlayacağını belirterek, son dönemde konut satışları artsa da birinci el satışların toplamdan aldığı payın yüzde 33’e kadar gerilediğini, bu oranın geçmiş yıllarda yüzde 45 seviyelerinde bulunduğunu hatırlattı. Talebi karşılayacak erişilebilir konut üretiminin ve satışının yeniden ideal seviyelere gelebilmesi adına önemli bir adım atıldığını vurgulayan Yılmaz, özellikle İstanbul’un konut ihtiyacında küçük ve orta ölçekli hanelerin başı çektiğini anlattı.

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

Yılmaz, Türkiye'de ev sahipliği oranındaki gerilemeye dikkati çekerek, "1+0 gibi erişilebilir fiyatlı konutların yeniden yapılabilecek olması, daha geniş bir kesimin ev sahibi olabilmesine katkı sağlayacak ve toplumsal konut ihtiyacına yanıt verecektir. Aynı zamanda, özellikle büyük şehirlerde ciddi bir sorun haline gelen yüksek kira artışına da alternatif çözüm sunacağını düşünüyoruz." dedi.

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

FİYATLARDA DÜŞÜŞ MEYDANA GELECEK

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti:

Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat

"Bu düzenleme bir ihtiyaçtı. Maliyetler nedeniyle konut üretim hızı istenilen seviyede değil. Talep var ama arz yoktu. Böylece inşaat firmaları daha fazla konut üretmeye başlayacaklar, özellikle de şehir merkezinde. Bir yandan kiralık daire sayıları artarken fiyatlarda düşüş meydana gelecek. Faizlerin de düşmeye başlamasıyla birlikte özellikle bu dairelere ilgi artacaktır ve ruhsat sayılarında başlayan artış daha da hızlanacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın 6000 lira olacak! İslam Memiş yol haritası verdi: Ne zaman altın alalım?
Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih belli oldu!
ETİKETLER
#inşaat sektörü
#kira fiyatları
#konut piyasası
#1+0 Daire
#Imar Yönetmeliği
#Ev Talebi
#Konut Çeşitliliği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.