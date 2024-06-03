Kirada yüzde 25 zam sınır devam edecek mi? Bakan Şimşek açıkladı

03 Haziran 2024 16:11 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 16:30

Fahiş fiyat ve fırsatçılara karşı hükümetin son 2 yıldır uyguladığı kirada yüzde 25'lik zam sınırı gelecek ay sona erecek. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren düzenlemenin bitimine bir ay kala, uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu.

Hükümetten konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında söz konusu tartışmalara son noktayı koydu. Şimşek'in açıklaması şöyle:

"BÖYLE BİR ÇALIŞMAMIZ YOK"

"Hiçbir şey yapmazsak kira düzenlemesi temmuzda ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme için çalışmamız yok.

Piyasada fiyatları arz ve talep belirlesin. Konut arzını artıracağız. Depreme odaklanmış durumdayız. Tüm kaynakları deprem bölgesine seferber ettik. Konut arzını sosyal kesimlere yönelik artıracak destekleyici tedbirleri program başarılı oldukça özellikle deprem yaraları sarıldıkça oraya odaklanacağız.

"KİRADA MAKUL ARTIŞ İÇİN KONUT ARZINI ARTIRACAĞIZ"

Önümüzdeki yıldan itibaren piyasa şartları destekleyici olacak. Yarısı bizden diye kampanya var. Kentsel dönüşüm anlamında çok ciddi bütçeden bu alana ilave kaynak artırıyoruz. Kira artışlarını makul patikaya inmesi için konut arzını artıracağız."