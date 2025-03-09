Kirayı elden alan da yandı veren de! Villa parası kadar ceza

Kira fiyatları fahiş oranda artınca bazı ev sahipleri vergiden kaçmak için kira ücretinin bir kısmını elden bir kısmını banka aracılığıyla tahsil etmeye başladı. Maliye ekipleri bu konuda denetimlerini artırdı. Ceza üst sınırını lüks bir villa ücreti kadar artırıldı.

Son dönemde hızla artan kira fiyatları nedeniyle bazı ev sahipleri, vergiden kaçınmak için kayıt dışı yöntemlere başvurmaya başladı. Kimileri kira ödemelerinin bir kısmını elden alırken, kimileri de hiç kontrat yapmayarak evini boş gösteriyor. Ancak Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı.

EV SAHİBİNİ DE KİRACIYI DA KAPSIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçen yıl yürürlüğe koyduğu yasaya göre, kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılması zorunlu. Ancak zam sınırının kalkmasıyla birlikte bir kısım ev sahibi yüksek vergi ödememek için kira kontratından kaçıyor.

Türkiye gazetesinden Necmi Çiçekçi'in haberine göre, gelen şikâyetler üzerine harekete geçen maliye ekipleri, tapu kayıtları ve banka hesaplarını inceleyerek tespit edilen usulsüz işlemlere yüksek cezalar kesmeye hazırlanıyor.

CEZA ÜST SINIRI 20 MİLYON TL'YE ÇEKİLDİ!

TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemeye göre, elden kira ödemesi yapan hem ev sahipleri hem de kiracılar ceza alacak. Her bir tespit için kira tutarının yüzde 10’u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak ve bu tutar 5 bin TL’den az olmayacak. Yıl içinde kesilebilecek ceza miktarı ise 20 milyon TL’ye kadar yükselebilecek.

UZMANLAR UYARIYOR

Yetkililer, kiracıların cezadan kaçınmak için ödemeleri banka veya PTT üzerinden yapmalarını, elden ödeme dayatmasıyla karşılaşmaları halinde durumu Gelir İdaresi’ne bildirmelerini öneriyor. Kanuna uygun hareket etmeyenleri ise ciddi yaptırımlar bekliyor!