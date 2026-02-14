Menü Kapat
TGRT Haber
 Banu İriç

Kırmızı ette endişeye Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama

Et ve Süt Kurumu tarafından son dönemde piyasaya hayvan teslimatında sıkıntılar yaşandığı iddialarına açıklama geldi. Özellikle ramazan ayı öncesinde kırmızı et talebinde yaşanabilecek artış dikkate alındığında piyasada kırmızı et arzında oluşabilecek sorunlarla ilgili spekülasyonlara nokta kodu.

Kırmızı ette endişeye Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
22:05
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
22:05

(ESK), tarafından besicileri sevindiren haber geldi. Besilik hayvan teslimatında sıkıntı oluşabileceği yönündeki piyasa söylentilerine dair açıklama yapıldı.

Kırmızı ette endişeye Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama

HAYVAN TESLİMİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada "Bugüne kadar 9 bin 399 besicimize yaklaşık 400 bin baş besilik hayvan teslim edilmiş olup sevkiyat ve teslimat süreçleri planlanan takvim doğrultusunda devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kurumdan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, regülasyon faaliyetleri kapsamında üreticilere tedarik edilen besilik hayvanların teslimat süreçlerinde aksamalar yaşandığına yönelik iddialar nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kırmızı ette endişeye Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama

tarafından Kuruma, 2025 yılı için 120 bin başı Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) aracılığıyla alınan başvurular olmak üzere toplam 520 bin baş besilik hayvan tedarik yetkisi verildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 9 bin 399 besicimize yaklaşık 400 bin baş besilik hayvan teslim edilmiş olup sevkiyat ve teslimat süreçleri planlanan takvim doğrultusunda devam etmektedir. TÜKETBİR aracılığıyla teslim edilecek 31 bin baş besilik hayvan dahil olmak üzere Kurumumuzca yapılacak tüm teslimatların mart ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır."

