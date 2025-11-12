Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kış mücadelesi için hazırlıklar başladı! Başkent EDAŞ'tan 414 milyon liralık yatırım

Başkent EDAŞ, 3 ilde kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı altyapı dayanıklılığını artırmak amacıyla önleyici bakım programlarını devreye aldı. Firma, yılın ilk 9 ayında Bartın, Çankırı ve Karabük'te enerji arzının sürekliliği ve altyapı kalitesini artırmak için toplam 414 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kış mücadelesi için hazırlıklar başladı! Başkent EDAŞ'tan 414 milyon liralık yatırım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 11:27

Başkent EDAŞ, tarafından yapılan açıklamaya göre, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte Enerjisa Dağıtım Şirketleri çatısı altında faaliyet gösteren Başkent EDAŞ, hizmet verdiği bölgelerde kesintisiz ve kaliteli enerji arzı için yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda geniş ormanlık alanları ve kırsal yapısıyla öne çıkan ’da yılın ilk 9 ayında 192 milyon liralık yapan şirket, Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Bu dönemde 2 bin 345 aydınlatma armatürü ve 31 trafo merkezinin bakımı tamamlanırken, 2 dağıtım merkezinin bakımı yapılarak 207 kilometrelik hat elden geçirildi. Şirket ayrıca 14 kilometre yeni kablo döşedi, 497 yeni armatür monte etti ve 12 dağıtım panosu ile 11 trafo merkezi kurarak altyapıyı güçlendirdi.

Kış mücadelesi için hazırlıklar başladı! Başkent EDAŞ'tan 414 milyon liralık yatırım

'da da önemli çalışmalara imza atan şirket, yılın ilk 9 ayında 97 milyon lira tutarında yatırımı hayata geçirdi. Bu doğrultuda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde yürüttüğü çalışmalarla şirket, toplam 554 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı.

Şirket, yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 1231 kilometrelik enerji nakil hattı, yüzde 78 artışla 123 trafo ve yüzde 27 artışla 29 dağıtım merkezinin bakımını gerçekleştirdi. Ayrıca 31 kilometrelik kablo döşeyen şirket, 60 yeni armatür, 11 elektrik panosu ve 3 trafo montajını tamamladı.

’te ise 125 milyon liralık yatırım yapan şirket, Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde bakım çalışmalarını sürdürdü. Geçen yıla göre yüzde 66 artışla 3 bin 476 armatür, yüzde 24 artışla 593 kilometrelik kablo, yüzde 92 artışla 13 dağıtım panosu ve yüzde 44 artışla 36 trafo bakımı tamamlanırken, 67 dağıtım merkezinin bakımı gerçekleştirildi. Ayrıca 47 kilometrelik yeni kablo, 279 armatür, 59 pano ve 4 trafo montajı gerçekleştirildi.

Kış mücadelesi için hazırlıklar başladı! Başkent EDAŞ'tan 414 milyon liralık yatırım

KAR İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Başkent EDAŞ, 3 ilde kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı altyapı dayanıklılığını artırmak amacıyla önleyici bakım programlarını devreye aldı.

Kritik direk, iletken ve topraklama sistemlerinde yapılan kontrollerin yanı sıra alternatif enerji hatları ve yeraltı kablo tesisleriyle kesinti riskleri en aza indiriliyor. Ekipler, yoğun kar ve fırtına gibi zorlu hava koşullarında kesintisiz hizmet için hazır durumda bulunuyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dijital dönüşüm yatırımlarıyla müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. www.baskentedas.com.tr, Web ChatVolt, Başkent 186 mobil uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden çok kanallı hizmet sunan şirket, sosyal medya üzerinden gelen talepleri de hızla yanıtlıyor.

Dijital dönüşüm kapsamında WhatsApp kanalında ilk karşılama süresi yüzde 55 iyileşti, ChatVolt üzerinden yürütülen 41 bin 728 görüşme botlar aracılığıyla çözümlendi. Kullanıcı memnuniyeti skoru ise 5 üzerinden 4,15 ile rekor seviyeye ulaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları için 46 yıl sonra bir ilk! Yatırımcı Fed sinyalini bekliyor
Emeklileri üzecek haber! İsa Karakaş, Ankara'dan çok özel kulis bilgisi paylaştı
ETİKETLER
#çankırı
#karabük
#yatırım
#bartın
#Edaş
#Başkent Edaş
#Enerjisa
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.