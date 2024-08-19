Kısa vadeli dış borç stoku yeni rekora imza attı

19 Ağustos 2024 11:42 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:56

Kısa vadeli dış borç yükseldi. Merkez Bankası, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stokunu açıkladı. Dış borç stoku haziran ayında 236,6 milyar dolarla yeni rekor seviyeye ulaştı.

KISA VADELİ DIŞ BORÇTA YENİ REKOR

Kısa vadeli dış borç, haziranda 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 2,5 artışla 180,5 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku, 236,6 milyar dolara yükseldi.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 oranında artarak 75,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 oranında azalarak 60,4 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 38,7 oranında artarak 17,5 milyar dolar oldu.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,8 oranında azalarak 18,8 milyar dolara düştü.

Yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 4,9 oranında azalışla 19,7 milyar dolara geriledi.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 28,2 oranında artışla 19,4 milyar dolar oldu.

İthalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,9 oranında azalarak 53,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında artarak 38,3 milyar dolar oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU ARTTI

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,3 oranında artarak 97,5 milyar dolara çıktı.

Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artarak 99,3 milyar dolar oldu.

Parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,4 oranında azalarak 76,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 165 milyon dolar oldu.

2024 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49,5’i dolar, yüzde 21,5’i Euro, yüzde 13,4’ü TL ve yüzde 15,6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.