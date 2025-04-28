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 | İrem Çınar

Kızılay kurban bedellerini açıkladı

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşlar kurbanlık fiyatlarına dair araştırmalarını hızlandırdı. Kızılay, bu yıl için vekaletle kurban kesim bedellerini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Kızılay kurban bedellerini açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 17:28

Kızılay, kurban bedellerine ilişkin açıklama yaptı. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yurt içi kurbanlık bedelini 13 bin 250 lira olarak açıkladı.

İsteyenler Kızılay üzerinden aynı fiyata Gazze için de kurban kesip gönderebilecek. Yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeliyse 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Ödemeler iki ve dört taksitle yapılabilecek.

Kızılay kurban bedellerini açıkladı

Kızılay'dan 2025 yılında yurt dışında 130 bin, Türkiye ve Gazze içinse 25 bin kurban kesim hedeflerinin olduğu da açıklandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 yılı kurbanlık fiyatları ne olur?
Kızılay tarafından duyurulan 2025 yılı kurban bedel fiyatı ise yurt içi ve Gazze-Filistin için 13 bin 250 lira olarak belirlenirken; yurt dışı için 5 bin 250 lira olarak belirlendi.
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