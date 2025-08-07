Menü Kapat
Canlı Yayın
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 11 milyar 603 milyon lira azalarak 477 milyar 586 milyon liraya düştü.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam hacmi, 1 Ağustos haftasında yaklaşık 129 milyar 214 milyon lira artarak 19 trilyon 923 milyar 594 milyon liradan, 20 trilyon 52 milyar 807 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam ise bankalar arası dahil geçen hafta 247 milyar 929 milyon lira azalarak 23 trilyon 354 milyar 386 milyon liraya indi.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 438 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 1 Ağustos itibarıyla 22 milyar 56 milyon lira artarak 2 trilyon 438 milyar 355 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 595 milyar 332 milyon lirası konut, 56 milyar 313 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 786 milyar 710 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 24 milyar 975 milyon lira artarak 2 trilyon 956 milyar 54 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 4,2 artarak 2 trilyon 385 milyar 40 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 812 milyar 560 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 572 milyar 480 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 12 milyar 48 milyon lira artışla 454 milyar 578 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 323 milyar 26 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 145 milyon lira artarak 4 trilyon 217 milyar 33 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 11 milyar 603 milyon lira azalarak 477 milyar 586 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,04'ü oldu.

