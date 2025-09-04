Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

KKM bakiyelerindeki düşüş sürüyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 29 milyar 829 milyon lira azalarak 397 milyar 297 milyon liraya düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 15:00

Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam hacmi, 29 Ağustos haftasında yaklaşık 223 milyar 808 milyon lira artarak 20 trilyon 326 milyar 197 milyon liradan, 20 trilyon 550 milyar 6 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam ise bankalar arası dahil geçen hafta 95 milyar 148 milyon lira artarak 23 trilyon 962 milyar 216 milyon liraya çıktı.

KKM bakiyelerindeki düşüş sürüyor

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 506 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 29 Ağustos itibarıyla 30 milyar 724 milyon lira artarak 2 trilyon 506 milyar 75 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 608 milyar 904 milyon lirası konut, 53 milyar 555 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 843 milyar 617 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 24 milyar 485 milyon lira artarak 3 trilyon 31 milyar 171 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,8 artarak 2 trilyon 440 milyar 838 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 858 milyar 449 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 582 milyar 388 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

KKM bakiyelerindeki düşüş sürüyor

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 8 milyar 141 milyon lira artışla 470 milyar 395 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 347 milyar 152 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 24 milyar 187 milyon lira artarak 4 trilyon 342 milyar 606 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 29 milyar 829 milyon lira azalarak 397 milyar 297 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,66'sı oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İPA açıkladı! İstanbul'da yaşamının maliyeti arttı
Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı
ETİKETLER
#Ekonomi
#bankacılık
#bddk
#kredi
#mevduat
#tüketici kredisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.