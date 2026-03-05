Menü Kapat
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 122 milyon lira azalarak 2 milyar 80 milyon liraya düştü.

05.03.2026
14:58
05.03.2026
14:58

Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam hacmi, 27 Şubat haftasında yaklaşık 214 milyar 405 milyon lira artarak 23 trilyon 952 milyar 804 milyon liradan 24 trilyon 167 milyar 209 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe toplam ise bankalar arası dahil geçen hafta 241 milyar 335 milyon lira artarak 28 trilyon 286 milyar 549 milyon liraya çıktı.

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 25 milyar 730 milyon lira artarak 3 trilyon 32 milyar 729 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 715 milyar 974 milyon lirası konut, 47 milyar 302 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 269 milyar 453 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 26 milyar 950 milyon lira yükselerek 3 trilyon 677 milyar 599 milyon lira oldu.

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,9 artarak 2 trilyon 908 milyar 331 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 107 milyar 756 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 800 milyar 575 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 381 milyon lira artışla 652 milyar 536 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 478 milyar 914 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 55 milyar 408 milyon lira artarak 5 trilyon 440 milyar 673 milyon lira oldu.

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

KKM BAKİYESİ AZALDI

KKM bakiyesi ise geçen hafta 122 milyon lira azalarak 2 milyar 80 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

ETİKETLER
#bankacılık
#kredi
#mevduat
#tüketici kredisi
#Öz Kaynak
#Ekonomi
