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 | Özge Sönmez

Koç Okulları'nın anasınıfı ve ilkokul ücreti dudak uçuklattı!

İstanbul Tuzla'da bulunan Koç Okulları'nın senelik fiyatları belli oldu. Anasınıfı ve ilkokullarının 2025-2026 senesi başlangıç ücreti dudak uçuklattı. Ücretler sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Koç Okulları'nın ilkokul, ortaokul ve lise ücretleri...

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Koç Okulları'nın anasınıfı ve ilkokul ücreti dudak uçuklattı!
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 12:19

Özel okulların 2025-2026 dönemi için istenen rakamlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Türkiye'nin en pahalı okullarından biri olan Koç Okulları'nın kayıt fiyatları ise dudak uçuklattı. Açıklanan astronomik rakam sosyal medyada gündeme oturdu.

Koç Okulları'nın anasınıfı ve ilkokul ücreti dudak uçuklattı!

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Koç Okulu’nun yeni dönem kayıt listesinde anaokulu ve ilkokul 1. Sınıf fiyatları dikkat çekti. Anaokulu ve ilkokul 1. Sınıf 1 milyon 702 bin 800 TL, ortaokul 1.470.600 TL, lise ise 1.625.400 TL olarak açıklandı.

Koç Okulları'nın anasınıfı ve ilkokul ücreti dudak uçuklattı!
Koç Okulları'nın anasınıfı ve ilkokul ücreti dudak uçuklattı!

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