Kök maaşa zam ile ilgili kulis bilgisi! 10 bin lira mı, 12 bin 500 lira mı?

29 May 2024 17:48 - Güncelleme : 29 May 2024 17:51

SGK düğmeye bastı, resmen cadı avına döndü! Emeklilik elde eden de var, işsizlik maaşı alan da

SGK düğmeye bastı, resmen cadı avına döndü! Emeklilik elde eden de var, işsizlik maaşı alan da

Milyonlarca emekli temmuz zammını beklerken, düşük maaş alan emeklinin kök maaşı için de hükümetten gelecek adımlara odaklandı. Kök maaşta yapılacak düzenlemeler ile ilgili çalışma bekleniyor. Emekli kesiminde artan beklenti ile ilgili Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan kulis bilgilerini paylaştı.

KÖK MAAŞA ZAM YAPILACAK MI?

TGRT Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, “Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 10 bin liranın altında alan 601 bin 551 emekli var. Yapılan değerlendirmelere göre, kök maaşa zam öngörülmüyor. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25 zam alırsa, 8 bin liranın altında alan emekli bu yüzde 25’lik zamdan faydalanamayacak. Yine maaşları 10 bin lirada kalacak.” dedi.

“AÇLIK SINIRININ YARISINDAKİ BİR RAKAM KABUL EDİLEMEZ”

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş da, “Bununla ilgili düzenleme bekliyoruz. Evet doğru ekonomi yönetimi buna şiddetle karşı. Emeklilerin inanılmaz bir direnci var. Zaten açlık sınırı 17 bin, dolaysıyla temmuz ayına kadar açlık sınırı 20 bin lirayı bulacak. Açlık sınırının yarısındaki bir rakam kabul edilemez. Bu vicdani değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu seviyeyi çıkarmasını bekliyoruz. Bizim de aldığımız kulis bilgilerine göre teşkilat bazında bunun artırılması için inanılmaz bir baskı var. Bununla ilgili gelen kulis bilgileri de en az 12 bin 500 liralık bir seviye telaffuz ediliyor” diye konuştu.