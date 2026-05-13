Konkordato başvurularında değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı

Konkordato talebinde bulunan şirket ve borçluların sunduğu mali belgelere ilişkin kurallarda kapsamlı değişikliğe gidildi. Buna göre başvuru sürecinde sunulan finansal tabloların belirli standartlara uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 10:39

talebinde bulunan şirket ve borçluların sunduğu mali belgelere ilişkin kurallarda kapsamlı değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, konkordato talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi.

Konkordato başvurularında değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olması durumunda, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine göre uyguladığı Türkiye Muhasebe Standartlarını, borçlunun bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacir olması durumunda Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardını, bunlar dışındaki borçlular için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanacak.

Yönetmelikle bağımsız denetim kuruluşlarına yönelik bildirim yükümlülüklerini sıkılaştırıldı. Denetim kuruluşları hazırladıkları raporları imza tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda olacak.

