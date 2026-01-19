Menü Kapat
Ekonomi
Konut fiyatları Aralık ayında yüzde 29 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Aralık ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29 oranında arttı. İşte detaylar...

Konut fiyatları Aralık ayında yüzde 29 arttı
, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,0 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 2025 yılı Aralık ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında azaldı.

Konut fiyatları Aralık ayında yüzde 29 arttı


Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artarak 204,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,4 oranında azalış gösterdi.
2025 yılı Aralık ayında, , ve 'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,2, 0,2 ve 0,1 oranlarında azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,5, 34,9 ve 30,8 oranlarında artış gösterdi.


Konut fiyatları Aralık ayında yüzde 29 arttı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Aralık 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,9 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 22,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

ETİKETLER
#Emlak
#istanbul
#izmir
#tcmb
#konut fiyat endeksi
#Ankara
#Ekonomi
