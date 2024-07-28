Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyonlar liralık kredi için en avantajlı faiz veren 10 banka belli oldu

28 Temmuz 2024 12:35 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 13:16

Bakan Kurum: 2025 yılı sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek

Bakan Kurum: 2025 yılı sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek

Türkiye konut fiyatlarında zirvede! İstanbul'da 15 milyon TL, İspanya'da 13 milyon TL: 6 yıldaki artış yüzde 888

Türkiye konut fiyatlarında zirvede! İstanbul'da 15 milyon TL, İspanya'da 13 milyon TL: 6 yıldaki artış yüzde 888

Konut kredisi faiz oranları ne kadar, sorusu yatırım yapmak isteyen vatandaş için sıklıkla sorgulanıyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş avantajlı konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Konut satın almak isteyenler için 2 milyonlar liralık konut kredisi için en avantajlı faiz veren 10 bankayı derledik. İşte bankalara konut kredisi başvurusunda bulunacaklar için kalem kalem konut kredisi oranları.

BUGÜNKÜ KONUT FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Türkiye genelinde birçok vatandaş, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için konut kredilerine başvuruyor.

İlk kez ev alacaklar, düşük faizli konut kredisi kampanyasında son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bankaların en uygun konut kredisi faiz oranları belli oldu.

22-26 temmuz haftasında geçerli olan faiz oranlarına göre 2 milyon liralık konut kredisi kullanımında 60 ay vadeye göre en avantajlı on banka şöyle;

EN UYGUN FAİZ VEREN 10 BANKA

T. İŞ BANKASI

Aylık faiz oranı 3.05, taksit miktarı 73.042 TL, geri ödenen 4.405.069 TL

KUVEYTTÜRK

Aylık kar oranı 3.09, taksit miktarı 73.665 TL, geri ödenen 4.442.462 TL

QNB FİNANSBANK

Aylık faiz oranı 3.19, taksit miktarı 75.233 TL, geri ödenen 4.535.289 TL

TEB

Aylık faiz oranı 3.19, taksit miktarı 75.233 TL, geri ödenen 4.535.442 TL

GARANTİ BBVA

Aylık faiz oranı 3.20, taksit miktarı 75.390 TL, geri ödenen 4.545.975 TL

ZİRAAT BANKASI

Aylık faiz oranı 3.49, taksit miktarı 80.016 TL, geri ödenen 4.823.508

AKBANK

Aylık faiz oranı 3.50, taksit miktarı 80.177 TL, geri ödenen 4.829.955 TL

HALKBANK

Aylık faiz oranı 4.29, taksit miktarı 93.305 TL, geri ödenen 5.620.853 TL

HSBC

Aylık faiz oranı 5.49, taksit miktarı 114.433, geri ödenen 6.887.465 TL

2 milyon liralık konut kredisi kullanımında 120 ay vadeye göre en avantajlı on banka şöyle;

İŞ BANKASI

Aylık faiz oranı 3.05, taksit miktarı 62.704 TL, geri ödenen 7.547.072 TL

AKBANK

Aylık faiz oranı 3.05, taksit miktarı 62.704 TL, geri ödenen 7.547.072 TL

KUVEYTTÜRK

Aylık kar oranı 3.09 taksit miktarı 63.446 TL, geri ödenen 7.636.075 TL

QNB Finansbank

Aylık faiz oranı 3.19, taksit miktarı 65.308 TL, geri ödenen 7.858.307 TL

GARANTİ BBVA

Aylık faiz oranı 3.20, taksit miktarı 65.495 TL, geri ödenen 7.881.961 TL

ZİRAAT BANKASI

Aylık faiz oranı 3.49, taksit miktarı 70.957 TL, geri ödenen 8.537.353 TL

TEB

Aylık faiz oranı 3.75, taksit miktarı 75.916 TL, geri ödenen 9.131.363 TL

HALKBANK

Aylık faiz oranı 4.29, taksit miktarı 86.359 TL, geri ödenen 10.385.605 TL

HSBC

aylık faiz oranı 5.49, taksit miktarı 109.980, geri ödenen 13.119.231 TL