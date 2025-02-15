Konut satışının en çok arttığı iller açıklandı! İşte zirvede olan kentler

Türkiye genelinde konut satışları, 2025 yılının ocak ayında 112 bin 173 adet olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,7’lik bir artış gösterirken, Aralık 2024’e göre ise yüzde 47,2 oranında bir düşüş yaşandı. 2024’ün son ayında 212 bin 637 adet konut satışı kaydedilmişti.

EN FAZLA SATIŞ İSTANBUL’DA

Büyükşehirler bazında incelendiğinde, İstanbul 18 bin 912 konut satışı ile ocak ayında liderliğini sürdürdü. Başkent Ankara, 10 bin 158 konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, İzmir’de 6 bin 634 konut satıldı.

EN FAZLA VE EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN İLLER

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 2023 yılında yaşanan deprem felaketinden doğrudan etkilenen iller dışarıda bırakıldığında, ocak ayında 500’den fazla konut satışının gerçekleştiği iller şöyle sıralandı:



KONUT SATIŞI EN ÇOK ARTAN İLLER

Amasya: 513 konut (%98,07)

Kırklareli: 555 konut (%85,00)

Tokat: 600 konut (%83,49)

Sivas: 704 konut (%70,46)

Ordu: 955 konut (%62,69)

KONUT SATIŞI EN AZ ARTAN İLLER

Aksaray: 688 konut (%17,01)

Çanakkale: 864 konut (%19,67)

Antalya: 6442 konut (%22,70)

Antep: 2849 konut (%24,41)

Erzurum: 848 konut (%26,38)