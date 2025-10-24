Menü Kapat
İstanbul
20°
Editor
 | Merve Yaz

Körfez turunda önemli anlaşmalar! Hedef 15 milyar dolarlık ticaret hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turundan 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüldü. Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın hızlandırılacağını, müteahhitlik ve yatırım alanlarında iş birliğinin güçlendirileceğini açıkladı. Üç ülkeyle ticaret hacminin 5'er milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 10:48

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç Körfez ülkesini kapsayan turundan 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ile Umman'ı içeren ziyaretine, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesini ve iş birliklerinin daha ileri seviyelere çıkarılmasını önceliklendiren bir perspektifle katıldığı ifade edildi.

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin tamamlanması ve anlaşmanın hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekilen açıklamada, Kuveyt, Katar ve Umman'ın da üyesi olduğu KİK ile Türkiye arasında mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, yatırımlar, dijital ticaret ve yatırımları da içerecek kapsamlı bir STA'nın tesis edilmesinin tüm KİK ülkeleriyle ticarete yeni bir ivme kazandıracağı belirtildi.

MUTABIK KALINDI

Türkiye'nin KİK ülkeleriyle 2024 itibarıyla ihracatının 14,7 milyar dolar, bu ülkelerden ithalatının 13 milyar dolar gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Ticaret hacmimiz 27,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2024'te ülkemizin KİK ülkeleri ile ticaret hacminin yüzde 16'sı Kuveyt (713 milyon dolar), Katar (1,1 milyar dolar) ve Umman (1,3 milyar dolar) ile gerçekleşmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Bolat ile Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imzalanan "Ortak Bakanlar Mutabakatı" ile Türkiye-KİK STA müzakerelerine ilişkin iradenin güçlü şekilde kayıt altına alındığı, Umman Sanayi, Ticaret ve Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ile gerçekleştirdiği görüşmede de Türkiye-KİK STA müzakerelerinin hızlandırılması hususunda mutabık kalındığı vurgulandı.

MÜTEAHHİTLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK


Kuveyt, Katar ve Umman'ın, başta altyapı ve üst yapı projeleriyle üretim olmak üzere, ülkeler arasındaki mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak fırsatlar sunduğuna işaret edilen açıklamada, Kuveyt 2035 Vizyonu, Katar 2030 Ulusal Vizyonu ve Umman 2040 Vizyonu'nun Türk müteahhitler ve yatırımcılara Körfez Bölgesi'nde sunduğu fırsatları değerlendirmek için bu alanda iş birliğinin güçlendirileceği bildirildi.

Açıklamada, üç ülkede bugüne kadar toplam 37,5 milyar dolarlık 315 proje üstlenen müteahhitlerin, ülkelerin kalkınma vizyonları kapsamındaki katma değerli projelerde rol almaya devam edeceği, bugüne kadar KİK ülkelerinde müteahhitlik firmalarının üstlendiği projelerde Kuveyt, Katar ve Umman'ın payının yüzde 24 olduğu kaydedildi.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ DAHA SIK BİR ARAYA GETİRİLECEK

Bu ülkelerle gelecek dönemde iş dünyası temsilcilerinin daha sık bir araya getirileceği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ticaret odalarımızın, ihracatçı birliklerimizin, iş konseylerimizin ve sektörel kuruluşlarımızın etkinliğini daha da artırarak bölgesel ve küresel gelişmelerin ortaya çıkardığı fırsatların değerlendirilmesi için mevcut mekanizmalarımızı daha da geliştireceğiz. Körfez ekonomilerini Avrupa'ya bağlayacak kara yolu ve demir yolu projesi olarak öne çıkan Kalkınma Yolu Projesi ve Suriye'nin yeniden inşası sürecinde ülkemiz ile Kuveyt, Katar ve Umman iş dünyalarının kuracağı etkin iş birliği ve karşılıklı avantajların kullanımı, anılan ülkelerle üçüncü ülkelerde iş birliği yapılabilecek alanlar olarak ön plana çıkmaktadır."

Açıklamada, Bolat ile Al Sani arasında gerçekleşen görüşmede Türkiye-Katar Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) II. Dönem Toplantısının Doha'da gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varıldığı da belirtildi.

Bakan Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, Al Yousef ile görüşmesine ilişkin ise açıklamada şu ayrıntılara değinildi:

"Görüşmede, uzman değişimleri suretiyle öncelik verilen alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sanayi bölgelerinin kurulması ve işletilmesi alanında iş birliğinin güçlendirilmesi, potansiyel taşıyan ticaret ve yatırım alanlarının belirlenmesi konuları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. 'Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesi Alanında İşbirliği Protokolü' Bolat ile Al Yousef tarafından devlet başkanları huzurunda imzalanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak temel önceliğimiz devlet başkanlarımız arasındaki yakın ilişkilerden güç alan ekonomik ve ticari ilişkilerimizi bir sonraki seviyeye taşımak ve Kuveyt, Katar ve Umman ile ülkemizin ticaret hacmini 5'er milyar dolara çıkarmak, ülkelerimizin sahip olduğu ekonomik refahı tüm bölgemize yansıtacak iş birlikleri tesis etmektir."

