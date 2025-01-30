KPSS gitti, AGS geldi! 14 ay sürecek, 400 bin TL cebe girecek

30 Ocak 2025 09:44 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:45

Öğretmen olmayı hedefleyenler için yeni bir haber var. Artık yalnızca yazılı sınav başarısı yeterli olmayacak. Adaylar, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile seçilecek ve 14 ay süren yoğun bir eğitim programına tabi tutulacak. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayanlar atanma hakkı kazanacak. Ayrıca, bu 14 aylık eğitim süresince öğretmen adaylarına toplam 400 bin TL ödeme yapılacak.

Öğretmen olmak isteyenler için yeni bir sistem hayata geçiyor. Üniversite mezuniyetinin ardından KPSS ile atanma dönemi sona ererken, yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Milli Eğitim Akademisi modeli geliyor. Yeni sistem kapsamında öğretmen adayları, atanabilmek için 14 ay süren akademik ve uygulamalı bir eğitimden geçecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayanlar öğretmen olarak atanacak. İşte öğretmenlikteki bu yeni sistemin detayları…

İlk kez 13 Temmuz’da uygulanacak AGS ile öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat sistemine son veriliyor. Yeni modelde adaylar, Milli Eğitim Akademisi’nde 14 ay süren kapsamlı bir eğitim programına dahil olacak.

14 AY İÇİNDE TOPLAM 400 BİN TL ÖDEME ALACAK

Bu süreç boyunca öğretmen adayları ‘aday öğretmen’ statüsünde bulunacak ve yaklaşık 14 ay içinde toplam 400 bin TL ödeme alacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, teorik sınav ve uygulamalı okul değerlendirmelerinden aldıkları puanlara göre sıralamaya girecek. Sıralamalarına göre tercih yaparak atanacakları okulları belirleyecekler.

BAŞARILI OLAMAYANA İKİNCİ ŞANS

Eğitim sürecinde başarılı olamayan adaylar sistem dışı kalacak ancak bir sonraki dönem tekrar AGS’de şansını deneyebilecek.

HER ŞEHİRDE OLMAYACAK

Akademiler her ilde kurulmayacak. Bakanlık bu eğitim merkezlerini mevcut hizmet içi eğitim tesisleri ile entegre ederek öğretmen adaylarının konaklama için masraf yapmasını önleyecek. Öğretmen adayları daha kapsamlı ve uygulamaya dayalı bir eğitim alarak meslek hayatına başlayabilecek. Bu modelin kalıcı hale getirilmesi bekleniyor.