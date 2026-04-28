Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından vatandaşlar için getirilen borç yapılandırma fırsatı için son güne girildi.

Banka borçlarını ödeyemeyen vatandaşların ödemelerini kolaylaştırabilmeleri için 29 Ocak 2026’da yürürlüğe giren düzenleme kapsamında vatandaşların 29 Nisan Çarşamba mesai bitimine kadar başvurması gerekiyor.

Dinle Özetle

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar için kritik gün! Yapılandırma için dikkat Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 111

HABERİN ÖZETİ Kredi ve kredi kartı borcu olanlar için kritik gün! Yapılandırma için dikkat Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından vatandaşlar için sunulan borç yapılandırma fırsatı için son başvuru günü 29 Nisan mesai bitimi. Banka borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, 29 Ocak 2026'da yürürlüğe giren düzenleme kapsamında 29 Nisan mesai bitimine kadar başvurmalıdır. Kredi kartı borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyenler ile 29 Ocak 2026'dan önce kullanılmış ve 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi bulunanlar yapılandırmadan yararlanabilir. Borçlar en fazla 48 aya kadar taksitlendirilebilir ve faiz oranı aylık referans oranını aşamayacak şekilde yüzde 3.11 ile sınırlandırılmıştır. Başvurular doğrudan bankalara yapılır, belirlenen vadeye göre ödeme planı oluşturulur.

30 GÜNDEN FAZLA GECİKMİŞ BORÇLARI KAPSIYOR



Düzenlemeye göre; kredi kartı borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyenler ile 29 Ocak 2026’dan önce kullanılan ve 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi bulunanlar yapılandırmadan yararlanabiliyor. Borçlar en fazla 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor, faiz oranı ise aylık referans oranını aşamayacak şekilde yüzde 3.11 ile sınırlandırılıyor. Başvurular doğrudan bankalara yapılırken, belirlenen vadeye göre ödeme planı oluşturuluyor ve ilk taksitin ödenmesiyle birlikte borçlunun kredi riski de ortadan kalkıyor.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMA GİRİYOR?

Düzenleme iki ana borç türünü içeriyor. Kredi kartlarında, dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen ya da borcun tamamını kapatamayan kullanıcılar yapılandırmadan faydalanabiliyor. İhtiyaç kredilerinde ise 29 Ocak 2026’dan önce çekilmiş ve ana para ya da faiz ödemesinde 30 günü aşan gecikme bulunan borçlar kapsama dahil ediliyor.

48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME YAPILABİLİYOR

Yapılandırma kapsamında borçlar, kişinin ödeme gücüne göre en fazla 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Uygulanacak faiz oranı aylık referans oranını geçmeyecek şekilde belirlenirken, üst sınır yüzde 3,11 olarak sabitlenmiş durumda.

BAŞVURU SÜRECİ

Borçlular, bankalarına doğrudan başvurarak gelir durumlarına uygun yeni bir ödeme planı oluşturabiliyor.

KREDİ NOTUNA ETKİSİ

Yapılandırmada kredi notu belirleyici unsurlardan biri. Ancak yeni ödeme planına geçilip ilk taksit ödendiğinde, ilgili borca dair kredi risk kaydı sistemde güncelleniyor.