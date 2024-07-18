Kripto para borsası WazirX hacklendi! 230 milyon dolarlık fon çalındı

18 Temmuz 2024 17:03 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:04

Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

Hindistan'ın en büyük kripto para borsası WazirX, 230 milyon dolardan fazla dijital varlığın çalınmasıyla sonuçlanan büyük bir güvenlik ihlali yaşadı. WazirX, Perşembe günü erken saatlerde, cüzdanlarından birini etkileyen bir güvenlik ihlali nedeniyle para çekme işlemleri kullanıcı fonlarının kaybını gördü.

Halk arasında kendisine 'India Ka Bitcoin Exchange' adını veren WazirX, eskiden Twitter olan X'te yaptığı bir paylaşımda ihlali doğruladı.

WazirX ülkedeki birkaç Financial Intelligence Unit (FIU) kayıtlı borsadan biri. Öncelikli olarak da Hindistan pazarını hedefliyor.

Hindistan vatandaşlarına kripto para borsası hizmetleri sunan WazirX'in X'teki gönderisinde "Çoklu imzalı cüzdanlarımızdan birinin güvenlik ihlali yaşadığının farkındayız. Ekibimiz olayı aktif olarak araştırıyor. Varlıklarınızın güvenliğini sağlamak için INR ve kripto para çekimleri geçici olarak durdurulacaktır. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Sizi daha fazla güncellemeyle bilgilendireceğiz," ifadeleri yer aldı.

230 MİLYON DOLARLIK FON ÇALINDI

Coindesk'teki bir rapora göre, Blockchain dedektifi Elliptic, saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı hackerların olduğunu iddia etti.

Raporda, "İşlemsel veriler, istismarcının çalınan hisseleri zincir içi borsa Uniswap'ı kullanarak aktif olarak sattığını gösteriyor. İstismarcı henüz ETH hisselerini satmadı ve 4,2 milyon dolardan fazla FLOKI token'ı tutuyor," denildi.

İlk raporlar, hackerlarin WazirX'in sistemlerindeki bir güvenlik açığını istismar ederek önemli miktarda kripto para birimini, Shiba Inu (SHIB) token'ının önemli bir bölümünü zimmete geçirdiğini gösterdi.

WAZİRX'İN YEREL TOKEN'I WRX DÜŞTÜ

Çalınan fonlar, WazirX'in yerel token'ı WRX'in değerinde keskin bir düşüşe neden oldu.

Saldırı, Hindistan hükümetinin kripto para birimi sektörünü incelediği ve daha sıkı düzenlemeler düşündüğü bir zamanda gerçekleşti.