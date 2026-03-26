TBMM'ye sunulan ekonomiye ilişkin düzenlemeri de içereyen kanun değişikliğindeki kripto varlıklara yönelik on binde üç işlem vergisi öngören düzenleme yeniden değerlendirmek için geri çekiliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kripto para düzenlemesi geri çekildi: AK Parti'den açıklama geldi TBMM'ye sunulan ve kripto varlıklara on binde üç işlem vergisi getirmesi öngörülen kanun değişikliği, yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto varlıklara ilişkin maddelerin sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifinin AK Parti Grubu tarafından Genel Kurula iletildiğini bildirdi. Bu teklifin gerekçesi olarak sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler gösterildi. AK Parti, bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

KRİPTO DÜZENLEMESİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddelerin, sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifinin AK Parti Grubu tarafından Genel Kurula iletildiğini bildirdi.

AK PARTİ TEKLİFİ SUNDU

İleri, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddelerin, sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifi grubumuz tarafından Genel Kurula iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

İleri, şunları kaydetti:

"Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda olduğu gibi yenilikçi-teknolojik sektörlerde de dünyaya entegre ve öncü olma iddiasını artırarak devam ettirecektir. Bu süreçte konuya gösterdiği hassasiyetlerden dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, talimatları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunarız."