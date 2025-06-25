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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Kripto rekora koşuyor!

Kripto para piyasasının lokomotif oyuncusu Bitcoin, Orta Doğu'da ateşkesin sağlanmasıyla birlikte yeniden yükseliş ivmesi yakaladı.

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Kripto rekora koşuyor!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 15:01

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran arasında ateşkesin sağlandığını açıklamasıyla birlikte kripto para birimleri değer kazanmaya başladı.

Pazartesi günü BTC, gün içinde 99 bin dolar civarına kadar çekilmişti fakat kapanışı 105.578  dolar ile yaptı. Şu anda ise Bitcoin, 107.191  dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Kripto rekora koşuyor!

Cumhuriyetçi senatörlerin kripto için yolun kurallarını belirleyecek önemli bir yasa tasarısı ortaya koymaları, kripto borsalarının Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na kaydolmasına izin verecek ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun dijital varlıklar üzerindeki düzenlemesini azaltacak düzenlemeler öngörmeleri de Bitcoin fiyatına destek verdi.

Kripto rekora koşuyor!

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