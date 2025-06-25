Kripto rekora koşuyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran arasında ateşkesin sağlandığını açıklamasıyla birlikte kripto para birimleri değer kazanmaya başladı.

Pazartesi günü BTC, gün içinde 99 bin dolar civarına kadar çekilmişti fakat kapanışı 105.578 dolar ile yaptı. Şu anda ise Bitcoin, 107.191 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Cumhuriyetçi senatörlerin kripto için yolun kurallarını belirleyecek önemli bir yasa tasarısı ortaya koymaları, kripto borsalarının Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na kaydolmasına izin verecek ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun dijital varlıklar üzerindeki düzenlemesini azaltacak düzenlemeler öngörmeleri de Bitcoin fiyatına destek verdi.