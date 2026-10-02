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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:51

Kriptoda Uptober rüzgarı: Bitcoin 86 bin doları aştı

Bitcoin, eylül ayındaki toparlanmanın ardından ekime de hızlı başladı. Tarihsel olarak kripto piyasasında yükselişlerle anılan “Uptober” beklentisi BTC’yi 86 bin doların üzerine taşırken, yatırımcıların gözü şimdi ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisinde.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Kriptoda Uptober rüzgarı: Bitcoin 86 bin doları aştı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:51

Kripto para piyasasında hareketlilik ekim ayının ilk günlerinde hız kazandı. Eylül ayında kayıplarının önemli bölümünü geri alan , yeni aya da yükselişle başladı ve 86 bin doların üzerine çıktı. Piyasadaki olumlu havayı destekleyen unsurlardan biri de yatırımcıların yakından takip ettiği “Uptober” beklentisi oldu. Bitcoin’in geçmiş yıllarda ekim aylarında sergilediği güçlü performans, bu yıl da benzer bir hareket yaşanabileceği beklentisini artırdı.

CoinMarketCap verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,27 artarak 2 trilyon 930 milyar dolara ulaştı.

Kriptoda Uptober rüzgarı: Bitcoin 86 bin doları aştı

BİTCOİN 86 BİN 347 DOLARA ÇIKTI

Eylül ayında önceki kayıplarının büyük bölümünü telafi eden ve son üç ayı yükselişle tamamlayan Bitcoin, ekim ayının ilk işlem günlerinde de güçlü seyrini sürdürdü. Son 15 yılın 10'unda ekim ayını ortalama yüzde 27,4 kazançla tamamlayan Bitcoin, bugün saat 12.45 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 86 bin 347 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Lider kripto para biriminin son bir haftadaki yükselişi ise yüzde 2,6 olarak kaydedildi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan da yükselişe eşlik etti. Ethereum yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak 2 bin 745 dolar seviyesine çıktı.

Kriptoda Uptober rüzgarı: Bitcoin 86 bin doları aştı

58 BİN DOLARDAN YENİDEN TOPARLANDI

Bitcoin için yılın tamamı ise pek sakin geçmedi. ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin tehditleri ve yapay zeka temalı hisselerde yaşanan rotasyonun etkisiyle Bitcoin yıl içinde 58 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak son üç aylık dönemde tablo değişti. Bitcoin kayıplarını önemli ölçüde geri alırken yükseliş eğilimini de ekim ayının ilk günlerine taşıdı.

Analistler, Bitcoin'deki yukarı yönlü ivmenin sürdüğüne dikkat çekiyor. Buna karşılık ABD-İran gerilimi başta olmak üzere jeopolitik riskler ve mevcut faiz koşulları, yatırımcıların daha temkinli davranmasına neden oluyor.

Kriptoda Uptober rüzgarı: Bitcoin 86 bin doları aştı

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Kripto piyasasında genel görünüm yukarı yönlü olsa da yatırımcılar açısından günün asıl kritik gelişmesi ABD'den gelecek. Piyasalarda bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. Fed'in eylül ayındaki faiz kararının ardından ortaya çıkan karışık sinyaller, istihdam rakamlarının önemini biraz daha artırmış durumda.

Analistlere göre ABD iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterecek bir veri, Fed'in faiz politikası konusunda elini güçlendirebilir. Böyle bir tablo ise kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle tarım dışı istihdam verisinin yalnızca dolar ve faiz piyasaları açısından değil, Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasının kısa vadeli yönü açısından da yakından takip edileceği belirtiliyor.

 

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#bitcoin
#ethereum
#Uptober
#Coinmarketcap
#Abd Tarım Dışı Istihdam Verisi
#Ekonomi
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