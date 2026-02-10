Kullanıcılara 1 dolar yerine 2000 Bitcoin gönderdi! İflas etmek üzere

Kripto para dünyasında zaman zaman şaşırtıcı hatalar yaşanıyor ama bu kez yaşananlar gerçekten dudak uçuklatacak türden. Güney Kore’nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, kullanıcılarını ödüllendirmek isterken neredeyse kendi sonunu hazırlıyordu.

1,37 DOLARLIK ÖDÜL PLANI MİLYONLARA DÖNÜŞTÜ

Borsa, düzenlediği bir etkinlik sonrasında toplam 695 kullanıcıya kişi başı 2000 won, yani yaklaşık 1,37 dolar değerinde ödül dağıtmayı planlıyordu. Ancak yazılım mühendisinin yaptığı kritik bir hata, küçük bir promosyonu küresel çapta yankı uyandıran bir krize çevirdi.

Yanlışlıkla her bir kullanıcıya 2000 Bitcoin gönderildi. Toplamda yaklaşık 620 bin Bitcoin’in dağıtılmasıyla birlikte, borsa bir anda yaklaşık 40 milyar dolarlık potansiyel zararla karşı karşıya kaldı. Kısacası, birkaç dakika içinde dünyada yaklaşık 700 yeni “dolar milyoneri” ortaya çıkmış oldu.

Hatanın fark edilmesiyle birlikte Bithumb yönetimi hemen devreye girdi. Yapılan hızlı müdahale sayesinde dağıtılan Bitcoin’lerin yüzde 99,7’si kısa sürede geri alındı. Ancak bazı kullanıcılar, yani binde 3’lük bir kesim, ellerindeki varlıkların bir bölümünü borsa dışına çıkarmayı başardı.

Bu kaçan miktarın borsaya maliyeti ise yaklaşık 120 milyon dolar olarak hesaplandı. Büyük felaket önlenmiş olsa da, ortaya çıkan tablo Bithumb için ciddi bir darbe anlamına geliyor.

ÖZÜR, TAZMİNAT VE SORUŞTURMA

Bithumb, olayın ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada kullanıcılardan özür diledi. Hatadan etkilenen kullanıcılara 20 bin won tazminat ödeneceği duyuruldu. Öte yandan Güney Kore’deki düzenleyici kurumun başındaki isim, yaşananları “skandal” olarak nitelendirdi ve olayla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.