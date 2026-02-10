Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Kullanıcılara 1 dolar yerine 2000 Bitcoin gönderdi! İflas etmek üzere

Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, bir etkinlikte kullanıcılarına dağıtması gereken küçük ödülü yazılım hatasıyla 2000 Bitcoin olarak gönderdi. Kısa süreli kaos, milyonlarca dolarlık zararla sonuçlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kullanıcılara 1 dolar yerine 2000 Bitcoin gönderdi! İflas etmek üzere
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 10:19

dünyasında zaman zaman şaşırtıcı hatalar yaşanıyor ama bu kez yaşananlar gerçekten dudak uçuklatacak türden. Güney Kore’nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, kullanıcılarını ödüllendirmek isterken neredeyse kendi sonunu hazırlıyordu.

Kullanıcılara 1 dolar yerine 2000 Bitcoin gönderdi! İflas etmek üzere

1,37 DOLARLIK ÖDÜL PLANI MİLYONLARA DÖNÜŞTÜ

Borsa, düzenlediği bir etkinlik sonrasında toplam 695 kullanıcıya kişi başı 2000 won, yani yaklaşık 1,37 dolar değerinde dağıtmayı planlıyordu. Ancak yazılım mühendisinin yaptığı kritik bir , küçük bir promosyonu küresel çapta yankı uyandıran bir krize çevirdi.

Yanlışlıkla her bir kullanıcıya 2000 gönderildi. Toplamda yaklaşık 620 bin Bitcoin’in dağıtılmasıyla birlikte, borsa bir anda yaklaşık 40 milyar dolarlık potansiyel zararla karşı karşıya kaldı. Kısacası, birkaç dakika içinde dünyada yaklaşık 700 yeni “dolar milyoneri” ortaya çıkmış oldu.

Hatanın fark edilmesiyle birlikte Bithumb yönetimi hemen devreye girdi. Yapılan hızlı müdahale sayesinde dağıtılan Bitcoin’lerin yüzde 99,7’si kısa sürede geri alındı. Ancak bazı kullanıcılar, yani binde 3’lük bir kesim, ellerindeki varlıkların bir bölümünü borsa dışına çıkarmayı başardı.

Bu kaçan miktarın borsaya maliyeti ise yaklaşık 120 milyon dolar olarak hesaplandı. Büyük felaket önlenmiş olsa da, ortaya çıkan tablo Bithumb için ciddi bir darbe anlamına geliyor.

Kullanıcılara 1 dolar yerine 2000 Bitcoin gönderdi! İflas etmek üzere

ÖZÜR, TAZMİNAT VE SORUŞTURMA

Bithumb, olayın ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada kullanıcılardan özür diledi. Hatadan etkilenen kullanıcılara 20 bin won tazminat ödeneceği duyuruldu. Öte yandan Güney Kore’deki düzenleyici kurumun başındaki isim, yaşananları “skandal” olarak nitelendirdi ve olayla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Talep patlaması: 1trilyon dolarlık satış bekleniyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fiyat farkı yüzde 90’ı aştı: Yeni zamlar yolda
ETİKETLER
#Kripto Para
#bitcoin
#ödül
#hata
#Bithumb
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.