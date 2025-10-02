Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kur Korumalı Mevduat bakiyelerinde gerileme devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bültenini yayımladı. Rapora göre; Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 27 milyar 921 milyon lira azalarak 292 milyar 805 milyon liraya düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 15:16

Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam hacmi, 26 Eylül haftasında yaklaşık 212 milyar 198 milyon lira artarak 20 trilyon 819 milyar 513 milyon liradan, 21 trilyon 31 milyar 711 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam ise bankalar arası dahil geçen hafta 270 milyar 187 milyon lira artarak 24 trilyon 968 milyar 333 milyon lira oldu.

Kur Korumalı Mevduat bakiyelerinde gerileme devam ediyor

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 40 milyar 512 milyon lira artarak 2 trilyon 585 milyar 35 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 622 milyar 392 milyon lirası konut, 50 milyar 404 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 912 milyar 239 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Kur Korumalı Mevduat bakiyelerinde gerileme devam ediyor

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 43 milyar 976 milyon lira artarak 3 trilyon 123 milyar 82 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 artarak 2 trilyon 496 milyar 445 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 914 milyar 662 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 581 milyar 784 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Kur Korumalı Mevduat bakiyelerinde gerileme devam ediyor

TAKİPTEKİ ALACAKLARDA YÜKSELİŞ

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 519 milyon lira artışla 489 milyar 352 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 359 milyar 704 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 58 milyar 828 milyon lira artarak 4 trilyon 470 milyar 568 milyon lira oldu. bakiyesi ise geçen hafta 27 milyar 921 milyon lira azalarak 292 milyar 805 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,17'si oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasa dışı bahis mercek altında! 188 Milyon Lira Ceza
Otomobil alacaklar dikkat! Son 10 yılın rekoru kırıldı
ETİKETLER
#bankacılık
#kkm
#tüketici kredileri
#kredi
#mevduat
#Takipteki Alacaklar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.