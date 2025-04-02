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 | Ömer Faruk Dogan

'Kurtuluş Günü' öncesi altın rekor kırdı

Trump'ın "Kurtuluş Günü" açıklaması öncesi piyasalarda tansiyon yükseldi, yatırımcı altına yöneldi.

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'Kurtuluş Günü' öncesi altın rekor kırdı
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 10:17

Altın vadeli işlemleri, yaklaşan gümrük tarifesi kararları öncesinde yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesiyle birlikte rekor seviyeye ulaştı. New York borsasında en çok işlem gören Haziran vadeli kontrat, seansı 3.152,20 dolardan kapattı. Bu, gün içinde ulaşılan 3.177 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra kaydedilen mütevazı bir artış olarak dikkat çekti.

TRUMP'TAN BEKLENEN "KURTULUŞ GÜNÜ" ÇIKIŞI

Piyasalar, Başkan Donald Trump'ın yarın yapması beklenen "Kurtuluş Günü" açıklamasına kilitlendi. Washington Post'un aktardığına göre, Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin ticaret açığı verdiği ülkelere yönelik yaklaşık yüzde 20 oranında yeni gümrük vergilerini içeren belgeleri hazırlamış durumda. Bu adım, Kanada ve Meksika ürünlerine uygulanan yüzde 25'lik ve Çin mallarına uygulanan yüzde 20'lik mevcut tarifelerin kapsamını daha da genişletecek gibi görünüyor.

EKONOMİK SARSINTI BEKLENTİSİ YATIRIMCIYI ALTINA YÖNELTTİ

Yeni tarifelerin devreye girmesi, üretim maliyetlerini artırarak tüketici fiyatlarında artışa neden olabilir. Bu da ekonomik büyümenin yavaşlaması ve enflasyonun tetiklenmesi anlamına geliyor. İşte tam da bu nedenle yatırımcılar, altına yönelerek portföylerini koruma altına almaya çalışıyor.

Altının bu yükselişi sadece ticaret savaşı korkularıyla sınırlı değil. Jeopolitik gerginlikler, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırması, metalin cazibesini artıran diğer etkenler. Nitekim, altın bu çeyrekte 1986'dan bu yana en güçlü performansını sergilemiş durumda.

MERKEZ BANKALARI DOLARDAN UZAKLAŞIYOR

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları, rezervlerini ABD doları yerine altınla çeşitlendirme yoluna gidiyor. Bu da küresel ticaret sisteminde artan belirsizlik karşısında döviz kurlarına olan güvenin azaldığını gösteriyor. Kurumsal alımların etkisiyle altının yukarı yönlü hareketi desteklenmeye devam ediyor.

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