Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kuryelere 69 yaş düzenlemesi! Ulaştırma mevzuatında kritik güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni değişikliğe göre, kara yolu taşımacılığına ilişkin mesleki yeterlilik düzenlemesiyle kuryelerin sürücü belgeleri iptalinde uygulanan yaş sınırı 69'a çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuryelere 69 yaş düzenlemesi! Ulaştırma mevzuatında kritik güncelleme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 11:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle "SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi" ilk kez tanımlandı.

Bu belge kapsamında, motosiklet ve motorlu bisiklet (moped) kullanan kuryelerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi hedeflenirken, mesleki yeterlilik eğitimiyle bilgi ve tecrübelerinin artırılması, son dönemde artış gösteren kurye kazalarının azaltılması, hizmet kalitesi ile güvenin yükseltilmesi amaçlandı.

Kuryelere 69 yaş düzenlemesi! Ulaştırma mevzuatında kritik güncelleme

Bu kapsamda, mesleki yeterlilik belgelerinin iptalinde uygulanan sürücü yaş sınırı da yeniden düzenlendi. Yönetmelikte 63 olan ancak fiilen 66 olarak uygulanan yaş sınırı 69'a yükseltildi. Salgın, ticaret koridorlarındaki değişim, küresel gelişmeler ve artan ticaret hacmi nedeniyle kara yolu taşımacılığı sektöründe ortaya çıkan şoför ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2021'den bu yana geçici olarak uygulanan düzenleme mevzuatla kalıcı hale getirildi.

Buna göre 66 yaşından gün almış sürücü belgeli kuryeler, geçerli sürücü sağlık raporu ile psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını belgelemeleri halinde, belgelerini 69 yaşından gün alana kadar kullanabilecek. Ancak 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyecek.

TAŞIMACILIKLA İLGİLİ YENİ KARARLAR

Yönetmelikle kara yolu taşımacılık sektöründe nitelikli yönetici sayısının artırılması da hedeflendi. Uluslararası ticaret veya lojistik alanında lisans, bu alanlarda yüksek lisans veya doktora mezunlarına talep ettikleri üst düzey yönetici ve dış ticaret, lojistik ile ulaştırma, trafik hizmetleri ön lisans mezunlarına ise orta düzey yönetici belgesi verilebilecek.

Kuryelere 69 yaş düzenlemesi! Ulaştırma mevzuatında kritik güncelleme

Ayrıca Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında kara yolu taşımacılığı alanında en az 3 yıl şube müdürü ve üstü kadrolarda görev yapan yöneticilere de talep etmeleri halinde üst düzey yönetici belgesi düzenlenebilecek.

Mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin mesleki saygınlığına ilişkin hükümler Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile uyumlu hale getirildi.

Sürücülerin uzun süreli taşıt kullanmalarından kaynaklanan trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla takograf sürücü kartı kullanma zorunluluğu bulunan taşıtlarda, sürüş esnasında başkasına ait takograf kartı kullandığı tespit edilen sürücülerin, hem kart sahibi hem de kartı kullanan sürücünün SRC belgeleri iptal edilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kısa sürede zengin olunur mu? Emrah Lafçı para kazanmanın gizli formülünü açıkladı!
Emekli bayram ikramiyesi için rekor talep! Özgür Erdursun'dan ezber bozan hesap
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.