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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:16

Kuyumcu Karakaya: "Altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez'

ABD Merkez Bankası politikaları ile bölgesel savaşların altın piyasası üzerindeki etkilerine değinen kuyumcu Volkan Karakaya, fiziki altın alımlarının ve küresel faktörlerin piyasaya yön verdiğini belirterek, kısa vadeli iniş çıkışlara rağmen altının güvenli liman niteliğini koruduğunu kaydetti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:16

'ALTINI BUGÜNKÜ FİYATIYLA DEĞERLENDİRMEMEK LAZIM'

İzzetpaşa Camii altında hizmet veren Şerifoğlu Kuyumculuk işletme sahibi Volkan Karakaya, piyasada fiyat oluşumunu etkileyen temel unsurlara dikkat çekti:

  • Küresel Etkenler: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, merkez bankalarının fiziki altın alım stratejileri ve bölgesel savaşlar ile jeopolitik gerilimler altın fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici oluyor.
  • Uzun Vadeli Yatırım Vurgusu: Fiyatlardaki anlık hareketlerin yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini ifade eden Karakaya, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olarak her dönem değerini koruduğunu aktardı.
Kuyumcu Karakaya: "Altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez'

"HİÇBİR ZAMAN ZARAR ETTİRMEZ"

Altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulunan Volkan Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Altını bugünkü fiyatıyla değerlendirmemek lazım, altını etkileyen birçok faktör var. Amerika faiz politikası, Merkez Bankasının altın alımı ve savaşlar altını etkiliyor. Şöyle bir şey de var; altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez. Altın uzun vadelidir, hiçbir zaman zarar ettirmez."

 

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ETİKETLER
#elazığ
#Fed
#abd merkez bankası
#Volkan Karakaya
#Şerifoğlu Kuyumculuk
#Ekonomi
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