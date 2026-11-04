Kuyumcu Karakaya: "Altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez'

'ALTINI BUGÜNKÜ FİYATIYLA DEĞERLENDİRMEMEK LAZIM'

Elazığ İzzetpaşa Camii altında hizmet veren Şerifoğlu Kuyumculuk işletme sahibi Volkan Karakaya, piyasada fiyat oluşumunu etkileyen temel unsurlara dikkat çekti:

Küresel Etkenler: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, merkez bankalarının fiziki altın alım stratejileri ve bölgesel savaşlar ile jeopolitik gerilimler altın fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici oluyor.

Uzun Vadeli Yatırım Vurgusu: Fiyatlardaki anlık hareketlerin yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini ifade eden Karakaya, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olarak her dönem değerini koruduğunu aktardı.

"HİÇBİR ZAMAN ZARAR ETTİRMEZ"

Altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulunan Volkan Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Altını bugünkü fiyatıyla değerlendirmemek lazım, altını etkileyen birçok faktör var. Amerika faiz politikası, Merkez Bankasının altın alımı ve savaşlar altını etkiliyor. Şöyle bir şey de var; altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez. Altın uzun vadelidir, hiçbir zaman zarar ettirmez."