Kuyumcu Karakaya: "Altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez'

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İstanbul
Elazığ İzzetpaşa Camii altında hizmet veren Şerifoğlu Kuyumculuk işletme sahibi Volkan Karakaya, piyasada fiyat oluşumunu etkileyen temel unsurlara dikkat çekti:
Altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulunan Volkan Karakaya, şu ifadeleri kullandı:
"Altını bugünkü fiyatıyla değerlendirmemek lazım, altını etkileyen birçok faktör var. Amerika faiz politikası, Merkez Bankasının altın alımı ve savaşlar altını etkiliyor. Şöyle bir şey de var; altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez. Altın uzun vadelidir, hiçbir zaman zarar ettirmez."