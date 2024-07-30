KYK burslarına zam gelecek! Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gözü o tarihte

30 Temmuz 2024 12:22 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:26

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 2024-2025 dönemi KYK burslarına zam bekliyor. 2024 yılı için yapılan son zamlarla birlikte lisans öğrencileri aylık 2000 TL, yüksek lisans öğrencileri aylık 4000 TL ve doktora öğrencileri ise aylık 6000 TL burs veya kredi ödemesi alıyordu. Yeni öğretim yılında bu ödemelere zam bekleniyor. 2024 yılı tercih ve yerleştirme işlemlerinin ardından yeni tutarın belli olması bekleniyor.

KYK BURSU ZAM BEKLENTİLERİ ARTTI

Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2024-2025 eğitim dönemi için öğrencilere sağladığı burs ve kredi desteğinde güncelleme yapılacak. Ödemelerin yeni dönemde ne kadar olacağı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından merak konusu oldu.

KYK tarafından yapılan son düzenlemeyle, lisans öğrencilerine aylık 2000 TL, yüksek lisans öğrencilerine aylık 4000 TL, doktora öğrencilerine ise aylık 6000 TL burs veya kredi ödeniyor.

Gelecek dönem için KYK burs ve kredi ödemelerine zam yapılacak.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

2025 yılında KYK burslarına yeni bir zam gelecek. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bu zammın 2025 Ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

GEÇEN YIL KYK BURSU NE KADAR ZAMLANDI?

2024 yılında kredi ve burs fiyatı lisans öğrencileri için 1250 TL'den 2 bin TL'ye çıktı.

Yüksek lisans öğrencileri için 2500 TL'den 4000 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 3750 TL'den 6000 TL'ye yükseldi.

Bu sene de aynı oranda bir artırım bekleniyor.

İşte geçen yıllara ait KYK burs miktarları;

2013 KYK burs ücretleri: Lisans 280 TL, Yüksek Lisans 560 TL, Doktora 840 TL

2014 KYK burs ücretleri: Lisans 300 TL, Yüksek Lisans 600 TL, Doktora 900 TL

2015 KYK burs ücretleri: Lisans 330 TL, Yüksek Lisans 660 TL, Doktora 990 TL

2016 KYK burs ücretleri: Lisans 400 TL, Yüksek Lisans 800 TL, Doktora 1.200 TL

2017 KYK burs ücretleri: Lisans 425 TL, Yüksek Lisans 850 TL, Doktora 1.275 TL

2018 KYK burs ücretleri: Lisans 470 TL, Yüksek Lisans 540 TL, Doktora 1,410 TL

2019 KYK burs ücretleri: Lisans 500 TL, Yüksek Lisans 1.000 TL, Doktora 1.500 TL

2020 KYK burs ücretleri: Lisans 550 TL, Yüksek Lisans 1.100 TL, Doktora 1.650 TL

2021 KYK burs ücretleri: Lisans 650 TL, Yüksek Lisans 1.300 TL, Doktora 1.950 TL

2022 KYK burs ücretleri: Lisans 850 TL, Yüksek Lisans 1.700 TL, Doktora 2.550 TL

2023 KYK burs ücretleri: Lisans 1.250 TL, Yüksek Lisans 2.500 TL, Doktora 3.750 TL

2024 KYK burs ücretleri: Lisans 2.000 TL, Yüksek Lisans 4.000 TL, Doktora 6.000 TL