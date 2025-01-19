Libya’ya petrol için 4 milyar dolar para lazım 

19 Ocak 2025 10:39 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 10:43

Libya, petrol üretimini artırmak için 4 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuyor. 17 yıl sonra yapılacak yeni petrol ve gaz ihalesiyle, ülke ekonomisi yeniden canlanmayı hedefliyor.

Libya Petrol ve Gaz Bakan Vekili Halife Abdüssadık, ülkenin petrol üretimini artırmak için 3 ila 4 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Abdüssadık, 2025 yılına kadar yeni petrol ve gaz arama lisanslarının ihale edileceğini ve bu sürecin Ocak ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

PETROL, LİBYA EKONOMİSİNİN BELKEMİĞİ

Libya ekonomisi, %95’ten fazla oranda petrole dayanıyor. Bakan Abdüssadık, Tripoli'de düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Üretimi artırmadan yeniden yapılanma mümkün değil. Hedefimiz sadece günlük 1,6 milyon varil üretim seviyesine ulaşmak değil, bunu 2 milyon varile çıkarmak" dedi.

ÜRETİM SEVİYESİNİ KORUMA ÇABASI

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) verilerine göre, ülkenin günlük petrol üretimi şu anda 1,4 milyon varil seviyesinde. Ancak bu rakam, 2011 yılında Muammer Kaddafi’nin devrilmesi öncesindeki 1,6 milyon varillik üretim seviyesinin altında. Abdüssadık, mevcut üretim seviyelerini korumanın yanı sıra yeni sahaların keşfedilmesi gerektiğini de vurguladı.

17 YIL SONRA İLK İHALE GELİYOR

Libya, son petrol ve gaz arama ihalesini 17 yıl önce düzenlemişti. Yeni ihale kapsamında Sirte, Murzuk ve Gadames havzaları başta olmak üzere, Libya'nın kara ve deniz sahalarında toplam 15 ila 21 petrol bloğunun lisansa açılacağı duyuruldu.

KEŞİF VE ÜRETİM STRATEJİSİ

Bakanlık, petrol üretiminin sürdürülebilir bir şekilde artırılması için özel sektör ve uluslararası iş birliğine önem veriyor. Abdüssadık, “Üretim yapılırken her zaman bir kayıp yaşanır. Bu kaybı telafi etmenin yolu ise yeni keşiflerden geçiyor” ifadelerini kullandı.

LİBYA İÇİN KRİTİK BİR DÖNEM

Yeni lisanslama sürecinin, Libya ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Bakanlık, bu yatırımların sadece üretimi artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda ülkenin ekonomik istikrarına da katkıda bulunacağını ifade etti.