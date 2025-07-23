TÜİK açıkladı: İşte en kolay iş bulan bölüm!

TÜİK, 2024 yılına ait 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri' bültenini duyurdu. Açıklanan verilere göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı geçtiğimiz sene yüzde 75 olarak açıklandı. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2024'te yüzde 66,4 olarak hesaplandı. Öte yandan, en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü tıp oldu. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023 yılında yüzde 67,7 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 66,4 olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP BÖLÜM

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler tıp (yüzde 96,4), özel eğitim öğretmenliği (yüzde 95,1), elektrik öğretmenliği (yüzde 92,4), dil ve konuşma terapisi (yüzde 91,9) ile elektronik öğretmenliği (yüzde 91,9) oldu.

EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS ALANI

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (yüzde 86,7), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 82,9), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde78,7), eğitim (yüzde 77,6) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 74,6) oldu.

ÖN LİSANS BÖLÜMÜNDE POLİS MESLEK EĞİTİMİ ÖNE ÇIKTI

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (yüzde 92,3), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 88,2), endüstriyel kalıpçılık (yüzde 87,4), metalurji (yüzde 85,2) ile doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (yüzde 84,5) oldu. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı %76,9 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu.

ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMÜ PİLOTAJ OLDU

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ile uçak mühendisliği oldu.