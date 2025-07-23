Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: İşte en kolay iş bulan bölüm!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" bültenini açıkladı. Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında yüzde 75,6 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 75 olarak gerçekleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TÜİK açıkladı: İşte en kolay iş bulan bölüm!
KAYNAK:
TÜIK
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 10:49

, 2024 yılına ait ' Göstergeleri' bültenini duyurdu. Açıklanan verilere göre, mezunlarının kayıtlı istihdam oranı geçtiğimiz sene yüzde 75 olarak açıklandı. mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2024'te yüzde 66,4 olarak hesaplandı. Öte yandan, en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü oldu. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023 yılında yüzde 67,7 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 66,4 olarak hesaplandı.

TÜİK açıkladı: İşte en kolay iş bulan bölüm!

EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP BÖLÜM

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan tıp (yüzde 96,4), özel eğitim öğretmenliği (yüzde 95,1), elektrik öğretmenliği (yüzde 92,4), dil ve konuşma terapisi (yüzde 91,9) ile elektronik öğretmenliği (yüzde 91,9) oldu.

TÜİK açıkladı: İşte en kolay iş bulan bölüm!

EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS ALANI

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (yüzde 86,7), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 82,9), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde78,7), eğitim (yüzde 77,6) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 74,6) oldu.

TÜİK açıkladı: İşte en kolay iş bulan bölüm!

ÖN LİSANS BÖLÜMÜNDE POLİS MESLEK EĞİTİMİ ÖNE ÇIKTI

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (yüzde 92,3), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 88,2), endüstriyel kalıpçılık (yüzde 87,4), metalurji (yüzde 85,2) ile doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (yüzde 84,5) oldu. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı %76,9 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu.

ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMÜ PİLOTAJ OLDU

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ile uçak mühendisliği oldu.

TÜİK açıkladı: İşte en kolay iş bulan bölüm!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yarım maaş, eksik hak! İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı
İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik
ETİKETLER
#ön lisans
#lisans
#tüik
#istihdam
#yükseköğretim
#tıp
#Bölümler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.