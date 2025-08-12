Menü Kapat
31°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Maaş 60 bin TL! Sipariş yağıyor ama çalışacak eleman bulamıyorlar

Depremle sarsılan ve yeniden yapılanma sürecine giren Malatya'da iş verenler eleman sıkıntısı yaşıyor. Özellikle inşaat ve mobilya sektöründe aylık 60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulunamıyor.

Maaş 60 bin TL! Sipariş yağıyor ama çalışacak eleman bulamıyorlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 10:50

6 Şubat depremleriyle sarsılan Malatya'da ve talepleri arttı. İş verenler ise çalışan bulmakta zorlanınca taleplere de yetişemez oldu. Maaşların artmasına rağmen 60 bin TL'ye çalışacak elemen bulunamıyor.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR

Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, sonrası artan inşaat ve tadilat talepleriyle iş yüklerinin katlandığını aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti. Boyraz, sadece Malatya değil, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi diğer deprem bölgelerinden de yoğun sipariş aldıklarını, buna karşın usta bulamadıkları için siparişlere yetişmekten güçlük çektiklerini söyledi.

ELEMAN BULAMIYORLAR

ELEMAN BULAMIYORLAR

50-60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını kaydeden Boyraz, çözüm için çevre illerden eleman arayışına girdiklerini aktardı.

Maaş 60 bin TL! Sipariş yağıyor ama çalışacak eleman bulamıyorlar
