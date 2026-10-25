Ekonomi yazarı Necmettin Batırel, TgrtHaber.com editörü Şenay Yurtalan'a yaptığı açıklamalarda; Avrupa Birliği'nin kendi sanayi üretimini desteklemek, dışa bağımlılığını azaltmak ve net sıfır karbon hedeflerine ulaşmak amacıyla hazırladığı yeni nesil korumacı sanayi stratejisi "Made in Europe" planını, Türkiye'nin bu sistemdeki hayati konumunu ve sanayinin geleceğini değerlendirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ "Made in Europe" kıskacı: Türkiye denklemin neresinde? Ekonomi yazarı Necmettin Batırel, Avrupa Birliği'nin korumacı 'Made in Europe' stratejisini ve Türkiye'nin bu plana dahil edilmesinin iki taraf için önemini değerlendirdi. Fransa ve Almanya'nın öncülük ettiği 'Made in Europe' planı; elektrikli otomotiv, batarya teknolojileri, çelik ve temiz enerji gibi kritik sektörleri kapsıyor. Sanayi ihracatının %70'inden fazlasını AB'ye yapan Türkiye, Gümrük Birliği ortaklığına rağmen plana henüz resmi olarak davet edilmedi. Plana eşit ortak olarak dahil edilmesi halinde, Türkiye'de üretilen ürünler Avrupa menşeli sayılarak gümrük kotaları ve ek vergi bariyerlerinden muaf tutulacak. Ticaret Bakanlığı ile TİM, OSD ve TAYSAD gibi sanayi kuruluşları, Türkiye'nin haklarını korumak amacıyla Brüksel nezdinde müzakereler yürütüyor. AB ile Türkiye arasındaki otomotiv ticaretinde, AB'den Türkiye'ye 28 milyar euro satış yapılırken, Türkiye'den AB'ye 26 milyar euro ihracat gerçekleştiriliyor. Batırel'e göre Türkiye; nitelikli iş gücü, yan sanayisi ve lojistik avantajıyla Avrupa'nın Çin karşısındaki en kritik 'yakın coğrafya üreticisi' konumunda bulunuyor.

“MADE IN EUROPE YENİ NESİL BİR KORUMACI SANAYİ STRATEJİSİ”

"Made in Europe"’un (veya "Made in EU"), Avrupa Birliği'nin kendi sanayi üretimini desteklemek, dışa bağımlılığını azaltmak ve net sıfır karbon hedeflerine ulaşmak amacıyla hayata geçirmeyi planladığı yeni nesil bir korumacı sanayi stratejisi olduğunu belirten Necmettin Batırel, “Fransa ve Almanya'nın öncülüğünü yaptığı bu plan, özellikle elektrikli otomotiv, batarya teknolojileri, çelik, çimento, alüminyum ve temiz enerji gibi kritik sektörleri kapsıyor. Plan uyarınca, AB içindeki kamu ihalelerinde, yatırım teşviklerinde ve tüketici sübvansiyonlarında (örneğin elektrikli araç alım primlerinde) "Avrupa'da üretilmiş olma" ve "düşük karbon" kriterleri zorunlu tutulacak.” şeklinde konuştu.

“SİSTEMİN DIŞINDA KALMAK, DEV PAZARIN KAPILARININ TÜRK ÜRETİCİLERE FİİLEN KAPANMASI DEMEKTİR”

Türkiye’nin sanayi ihracatının yüzde 70’ini Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiğine dikkat çeken Batırel, Türkiye’nin bu sistemin dışında kalmasının risklerine dikkat çeken Batırel, “Türkiye bu plana katılabilir mi? Temel gerekçe, mevcut pazarları korumak ve sanayinin rekabet gücünü kaybetmesini engellemek. Türkiye, otomotiv başta olmak üzere sanayi ihracatının %70'inden fazlasını AB ülkelerine yapıyor. Sistemin dışında kalmak, bu dev pazarın kapılarının Türk üreticilere fiilen kapanması demektir. AB; İngiltere, Norveç ve İsviçre gibi Tek Pazar üyesi ülkeleri plana dahil ederken, 1996'dan beri AB ile Gümrük Birliği ortaklığı bulunan Türkiye'yi henüz resmi olarak davet etmedi.” İfadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN DAHİL EDİLMESİYLE BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE EDİLECEK”

Batırel, Türkiye'nin "Made in Europe" programına "eşit ortak" veya "güvenilir ülke" statüsüyle tam olarak dahil edilmesi durumunda büyük kazanımlar elde edeceğini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti;

“Bir defa Türkiye’de üretilen araçlar ve sanayi parçaları Avrupa menşeli sayılacak, AB’deki gümrük kota veya korumacı ek vergi bariyerlerine takılmadan satılacak. Ülkemizde üretilen elektrikli araçlar veya temiz teknoloji ürünleri AB ülkelerinde tüketicilere sunulan devlet desteklerinden ve alım primlerinden aynı oranda yararlanacak. AB üyesi ülkelerin milyarlarca euroluk kamu ihalelerinde ve yeşil dönüşüm projelerinde Türk şirketleri dışlanmayacak, Avrupalı rakipleriyle eşit şartlarda yarışacak. AB'ye kıyasla sahip olduğu lojistik yakınlık ve rekabetçi iş gücü maliyet avantajını koruyarak, küresel markaların batarya, elektrikli motor ve yeşil sanayi yatırımlarını ülkeye çekmeye devam edeceğiz.

Ticaret Bakanlığı ve önde gelen sanayi kuruluşları (TİM, OSD, TAYSAD), AB pazarındaki bu radikal değişim karşısında Türkiye'nin haklarını korumak için Brüksel nezdinde yoğun bir diplomatik ve ticari müzakere süreci yürütüyor.

“TÜRKİYE, AB ÜRETİMİ OTOMOBİLLERİN EN ÖNEMLİ DIŞ PAZARLARINDAN BİRİ KONUMUNDA”

Türkiye ile AB arasındaki otomotiv ticareti, tek taraflı bir tedarik ilişkisinden ziyade devasa bir karşılıklı bağımlılığa dayanıyor. AB'den Türkiye'ye yapılan otomotiv satışı 28 milyar euro seviyesinde, AB ülkelerine ihracatımız 26 milyar euro civarında. Türkiye, AB üretimi otomobillerin en önemli dış pazarlarından biri konumunda yer alıyor.

“AVRUPA’NIN ÇİN İLE TEK BAŞINA REKABET ETMESİ OLDUKÇA ZOR”

Avrupa otomotiv endüstrisi, özellikle Çinli üreticilerin agresif ihracat politikaları ve elektrikli araç pazarındaki üstünlükleri nedeniyle ciddi bir maliyet ve talep baskısı altında. Avrupa'nın işçilik, lojistik ve enerji maliyetleri bazında Çin ile tek başına rekabet etmesi oldukça zor. Türkiye; sahip olduğu nitelikli ucuz iş gücü, gelişmiş yan sanayisi, lojistik coğrafi avantajı ve yüksek üretim kalitesiyle, Avrupa'nın Çin karşısında elini güçlendirebilecek en kritik "yakın coğrafya üreticisi" (nearshoring) konumunda. Türk otomotiv sanayisi, sadece bitmiş araç ihraç eden bir merkez değil; Avrupa'daki dev fabrikaların anlık parça ihtiyacını karşılayan (just-in-time) ana damarlardan biri.

Sonuç olarak; Avrupa, küresel rekabetteki liderliğini korumak istiyorsa korumacılık duvarlarını kendi ekosistemini zayıflatacak şekilde dar tutmak zorunda. Türkiye gibi rüştünü ispatlamış bir dev üretim üssünü denkleme dahil etmek, "Made in Europe" vizyonunu kağıt üstünde bir savunma mekanizması olmaktan çıkarıp küresel pazarda saldırgan bir güce dönüştürecektir.