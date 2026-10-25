Maliye'den dijital dönüşüm hamlesi: Robotik işlemlerle mükellefe otomatik ulaşılıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hayata geçirilen robotik süreç otomasyonu (RPA) teknolojisiyle pek çok işlem ve yazışma memur müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak yürütülmeye başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu uygulamalarla hizmetlere erişimin kolaylaştırıldığını, işlem sürelerinin kısaltıldığını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ VE ELEKTRONİK BELGE İSTATİSTİKLERİ

Mükelleflerin vergi dairelerine fiziken gitmeden internet üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ve dijital altyapıya ilişkin öne çıkan veriler şu şekilde sıralandı:

Dijital Vergi Dairesi Girişleri: Platform açıldığı günden bu yana 750 milyonun üzerinde giriş aldı.

Başvuru ve Dilekçeler: 261 farklı hizmetin sunulduğu platform üzerinden yılın 9 ayında yaklaşık 18,3 milyon başvuru ve dilekçe elektronik ortamda alındı.

Elektronik Belgeler: Fatura, serbest meslek makbuzu, irsaliye ve dekont gibi mali belgelerin dijitalleşmesiyle yalnızca 2025 yılında yaklaşık 13 milyar elektronik belge oluşturuldu.

Kullanıcı Artışları: 2021 yılında yaklaşık 532 bin olan e-fatura kullanıcı sayısı %313 artışla 2,2 milyonu aşarken; e-defter kullanıcı sayısı ise %680 artışla 2,2 milyonun üzerine çıktı.

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU (RPA) VE OTOMATİK İŞLEMLER

Merkez ve taşra teşkilatında iş süreçlerinin hızlandırılması ve standartlaştırılması amacıyla kullanılan RPA uygulamalarının bilanço rakamları dikkat çekti:

Otomatik Yazışmalar: Memur müdahalesine gerek kalmadan bugüne kadar 200 binden fazla yazı oluşturularak muhataplarına ulaştırıldı.

Düzeltme Fişleri ve İhbarnameler: Pişmanlık ihlal düzeltmeleri kapsamında 205 binden fazla düzeltme fişi ve 75 binden fazla ihbarname otomatik düzenlenerek e-tebligat yoluyla iletildi.

SMS ve Raporlama: Mükellef uyumunu artırmak amacıyla her ay 195 farklı konuda rapor üretilirken, belirlenen mükellef gruplarına bilgilendirici ve hatırlatıcı SMS gönderimleri RPA araçlarıyla yapılıyor.

MERKEZİ DENETİM SİSTEMİ (MDS) İLE DÜZENLİ TAKİP

Vergi dairelerinde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Akıllı Vergi Dairesi çalışmaları kapsamında Merkezi Denetim Sistemi (MDS) yürütülüyor:

2024 yılında devreye alınan sistem çerçevesinde, 860 vergi dairesinde 68 ayrı konuda her ay yaklaşık 56 bin rapor üretiliyor.

Robotik süreç otomasyonu ve merkezi analiz mekanizmalarının birlikte kullanımıyla denetim ve takip faaliyetleri sistematik bir yapıya kavuşturuluyor.

BAKAN ŞİMŞEK: "HEDEFLENEN VERGİ YÖNETİMİ ANLAYIŞI DESTEKLENİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu uygulamalarla, hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, işlem sürelerinin kısaltılması, idari süreçlerin etkinliğinin artırılması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor. Aynı zamanda mükelleflerin hak ve menfaatlerinin gözetildiği, hataların azaltıldığı ve hizmet standartlarının güçlendirildiği bir vergi yönetimi anlayışı destekleniyor. Başkanlığımız, geliştirdiği dijital altyapı ve yenilikçi uygulamalarla vergi hizmetlerini sürekli geliştirerek daha erişilebilir, etkin ve teknoloji odaklı bir kamu hizmeti sunmaya devam edecek."