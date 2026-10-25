Maliye'den dijital dönüşüm hamlesi: Robotik işlemlerle mükellefe otomatik ulaşılıyor

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UYGULAMALAR
İstanbul
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hayata geçirilen robotik süreç otomasyonu (RPA) teknolojisiyle pek çok işlem ve yazışma memur müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak yürütülmeye başlandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu uygulamalarla hizmetlere erişimin kolaylaştırıldığını, işlem sürelerinin kısaltıldığını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.
Mükelleflerin vergi dairelerine fiziken gitmeden internet üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ve dijital altyapıya ilişkin öne çıkan veriler şu şekilde sıralandı:
Merkez ve taşra teşkilatında iş süreçlerinin hızlandırılması ve standartlaştırılması amacıyla kullanılan RPA uygulamalarının bilanço rakamları dikkat çekti:
Vergi dairelerinde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Akıllı Vergi Dairesi çalışmaları kapsamında Merkezi Denetim Sistemi (MDS) yürütülüyor:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Bu uygulamalarla, hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, işlem sürelerinin kısaltılması, idari süreçlerin etkinliğinin artırılması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor. Aynı zamanda mükelleflerin hak ve menfaatlerinin gözetildiği, hataların azaltıldığı ve hizmet standartlarının güçlendirildiği bir vergi yönetimi anlayışı destekleniyor. Başkanlığımız, geliştirdiği dijital altyapı ve yenilikçi uygulamalarla vergi hizmetlerini sürekli geliştirerek daha erişilebilir, etkin ve teknoloji odaklı bir kamu hizmeti sunmaya devam edecek."