Malulen emeklilik için bekleyenler dikkat! Şartlar tek tek sıralandı

08 May 2024 16:36 - Güncelleme : 08 May 2024 16:52

Çalışmasına engel olacak sağlık sorunları olanlar malulen emekli olma hakkına sahipler. Malulen emeklilik bir başka anlatımla sigortalı bir işte çalışan çalışma yeteneğini kaybeden sigortalılara sağlanan bir sosyal güvence ödeneğidir.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Bu şekilde emekli olan kişinin vefat etmesi halinde aylığı dul ve yetimlere bağlanır. Malulen emekli olmanın bazı şartları bulunuyor.

İşte madde madde şartlar…

– Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir.

– 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.

– Çalışanın, sağlık kurulu tarafından en az %60 ve üstü güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilmelidir ve bu durumun işe başladığı tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

– 4A (SSK) kapsamında çalışan kişinin işten ayrılması gerekir.

– 4B (Bağ-Kur) kapsamında çalışan kişinin ticari faaliyetleri son vermiş olması gerekir. Aynı zamanda bu vatandaşların prim borçlarının da bulunmaması gerekir.

– 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kişilerin de görevinden ayrılması gerekmektedir.

İşte bu şartları sağlayan bireyler malulen emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik hakkından yararlanabilir.

– Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

Diğer hastalılar şu şekilde sıralanabilir

– Epilepsi

– Demans

– Beyin tümörleri

– Parkinson sendromu

– Serebral palsi

– Multiple Skleroz (MS)

– Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

– Şizofreni

– Bipolar bozukluk

– Görme azlığı

– Retina kanamaları

– Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

– Anemi

– Kol, bacak gibi organ kaybı

– Behçet hastalığı

– Gastrointestinal kanamalar

– Karaciğer sirozu

– Karaciğer nakli

Kalp yetmezliği

– Kalp kapak hastalıkları

– Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

– Solunum sistemi hastalıkları

– Kalp nakli

– Böbrek nakli

– Akciğer nakli

– Tüberküloz

– AIDS

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olanlar bakımından, 5 yıldan beri sigortalı olmak ve 900 gün prim ödenmiş olması malûlen emeklilik için yeterli sayılıyordu. 5754 sayılı Kanun'un 14. maddesi ile yapılan değişiklikle bu şekilde emekli olmak için 1800 prim günü ödenmiş olması şartı aranıyor. Ayrıca, yüzde 40 engelliler 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim şartıyla emekliye ayrılabilir.

GEREKLİ BELGELER NELEDİR?

-Malulen emeklilik başvurusu için gereken belgeler sigortalının durumuna göre değişir. Bu belgeler ana hatlarıyla şunlardır:



-SSK'lılar (4/A) ve Bağ-Kur’lular (4/B) için gereken belgeler şunlardır:



-Sigortalı işten ayrılma bildirgesi (işi bıraktıktan sonra 10 gün içinde başvuranlar için),



-Tahsis başvuru ve taahhüt belgesi.

-Emekli Sandığı’na bağlı olanlar (4/C) için gereken belgeler ise şunlardır:



-Açıkta olanların şahsen; çalışanların kurumları aracılığıyla yapacakları başvuru,



-Malulen emekliliğe sevk onayı,



-Sağlık kurulu raporu.



MALULEN EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR?

Malulen emekli olanların maaşları prim ödemelerine göre değişiyor. Bu nedenle maaş kişiden kişiye farklılığa neden oluyor. Aylık hesaplamalarda maluliyet oranı da etkili olurken kişinin çalışmış olduğu işyerindeki maaşına göre hesaplama yapılması normal bulunuyor.

Malulen emekli aylığı aylığı emekli maaşlarına yapılan zamlara göre değişiklik gösterebilir. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasıyla en düşük malulen emeklilik aylığı da aynı orana çıktı.