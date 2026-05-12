Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Markaların büyük outlet oyunu: Ucuz diye satılan ürün aslında 'fason' olabilir

Outlet mağazalar geçmişte, sezonu geçmiş, tek kalmış ya da küçük defosu bulunan ürünlerin uygun fiyatla satıldığı yerler olarak biliniyordu. Ancak günümüzde “İndirimli ürün” satışı yaptığını iddia eden outlet mağazalar tamamen farklı ve aldatmacaya dayalı bir konsepte bürünmüş durumda. Öyle ki bu mağazalarda kullanıcının beğenisine sunulan ürünlerin birçoğu, kalitesi düşük üretilen ürünlerden oluşuyor. Kullanıcı lüks markaların ürünlerini uygun fiyatla aldığını zannederken, aslında aynı markanın kalitesiz ürününe para vermiş oluyor.

Artan enflasyonla birlikte, yükselen fiyat etiketleri kullanıcıları indirimli ürün arayışına itiyor. Aynı zamanda lüks markalardan alışveriş yaparken, çok para vermek istemeyenler de alternatif yollar arıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda outlet mağazalar pek çok kişinin problemini çözen yerlerdi. Lüks markaların sezonu geçmiş, minik defosu bulunan ya da çok tercih edilmeyen bedenlerdeki kıyafetleri aynı kalite ile outletlerde kullanıcıyla buluşuyordu. Fakat son zamanlarda hemen her yerde outlet mağaza hatta outlet AVM’ler var. Özellikle dönem dönem yapılan duyurularla bir alışveriş festivalleri düzenleniyor. Beğendiği pahalı markanın ürünlerini daha uygun fiyata almak isteyen milyonlarca kişi de bu mağazaların yolunu tutuyor. İşte tam da burada büyük bir dolandırıcılık, büyük bir hayal kırıklığına yol açıyor. Zira outlet adı altında satılan ürünler bilerek kalitesiz üretiliyor…

HABERİN ÖZETİ

Artan enflasyonla birlikte lüks markaların outlet mağazalarındaki ürünlerin, sezonu geçtiği için değil, bilerek kalitesiz üretildiği ortaya çıkmıştır.
Outlet mağazalarındaki ürünlerin büyük çoğunluğu, ana koleksiyonlardan bağımsız, ayrı üretim bantlarında, maliyeti düşürmek amacıyla daha ince kumaşlar, sentetik karışımlar, azaltılmış dikiş sıklıkları ve kalitesiz aksesuarlar kullanılarak üretilmektedir.
Markalar, marka değerini korumak, ulaşılmaz algısını zedelememek ve farklı bir müşteri segmentine ulaşmak için outlet ürünlerini daha uygun fiyatla sunmaktadır.
Tüketiciler, kumaş ve dikiş kalitesini kontrol ederek, ürün kodlarındaki özel işaretlere bakarak (OUT, O, S gibi) veya beğendikleri ürünün markanın internet sitesinde hiç yer almadığını görerek ürünün gerçek outlet ürünü olup olmadığını anlayabilirler.
SEZONU GEÇTİĞİ İÇİN UCUZ DEĞİL, KALİTESİZ ÜRETİLDİĞİ İÇİN

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, bugün sahada ve üretim atölyelerinde yapılan incelemeler, outlet mağazalarındaki ürünlerin ezici bir çoğunluğunun aslında hiçbir zaman lüks AVM’lerdeki ana mağazaların vitrinini görmediğini ortaya koyuyor. Birçok ünlü marka, devasa bir sektöre dönüşen outlet mağazaları için ana koleksiyonlarından tamamen bağımsız, ayrı bir üretim bandı kurmuş durumda.

Bu yeni nesil outlet üretimlerinde maliyetleri kısmak için her türlü detaya başvuruluyor. Kumaşlar çok daha ince ve gramajı düşük seçiliyor, pamuk yerine polyester ve sentetik karışımları artırılıyor. İşçilik maliyetlerini düşürmek için dikiş sıklıkları azaltılıyor ve ürün tasarımları basitleştirilerek aksesuar (düğme, fermuar, astar) kalitesinden ödün veriliyor. Sonuç olarak ortaya, etiketinde dev bir markanın logosu bulunan ancak ömrü birkaç yıkama ile sınırlı, kalitesiz bir tekstil ürünü çıkıyor.

AYNI KALIP AMA KULLANILAN MAZLEME FARKLI

Sektörün içyüzünü, yıllardır Merter ve Yenibosna’da ünlü markalara fason üretim yapan, ismini vermek istemeyen bir tekstil atölyesi sahibi şu çarpıcı sözlerle anlatıyor: “Vatandaş outlet mağazasına girip bir tişört aldığında, o tişörtün geçen yaz ana mağazada satılamayıp buraya gönderildiğini sanıyor. Bu çok büyük bir yalan.

Markalar bize sezon başında iki farklı sipariş dosyasıyla gelir. Biri ‘A Plus’ dediğimiz, vitrine çıkacak orijinal koleksiyondur. Diğeri ise doğrudan ‘Outlet’ mağazaları için üretilecek olan seridir. Outlet için verdikleri siparişte bize açıkça ‘Aynı tişört kalıbını ve rengini kullan ama ipliği yüzde 100 pamuk değil, sentetik karışımlı yap, yaka dikişini çift iğne değil tek iğne geç, kumaş gramajını düşür’ derler. Yani o ürün zaten en başından kalitesiz üretilir. Maliyeti 100 lira olan ürünü vitrinde 1000 liraya, maliyeti 40 lira olan outlet ürününü ise güya ‘indirimli’ diyerek 400 liraya satarlar. Tüketici aslında ana mağazadaki ürünü ucuza almaz, zaten 400 liralık kaliteye sahip olan bambaşka bir ürünü almış olur.”

“MARKALAR ULAŞILAMAZ ALGISINI ZEDELEMEK İSTEMİYOR”

Bu stratejinin arkasında markaların ince hesaplanmış bir pazarlama taktiği yatıyor. İlk ve en önemli sebep, marka değerini korumak. Dev markalar, lüks mağazalarında fiyatları aşağı çekerek markanın ‘ulaşılmaz’ algısını zedelemek istemiyor. İkinci sebep ise farklı bir müşteri segmentine ulaşma arzusu. Bütçesi ana mağazaya yetmeyen ama o markanın logosunu üzerinde taşımak isteyen geniş kitleler için outlet mağazaları üzerinden “uygun fiyatlı marka deneyimi” sunuluyor. Üçüncü ve en pratik neden ise stok bahanesi. Gerçekten elde kalan eski sezon ürünler, mantar gibi çoğalan outlet mağazalarının devasa raflarını doldurmaya yetmiyor. Bu talep patlamasını karşılamak için tek çözüm, sırf o raflar dolsun diye ‘outlet görünümlü’ kalitesiz üretim yapmak oluyor.

OUTLET OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Peki, alışverişe çıkan bir tüketici, aldığı ürünün gerçekten eski sezon mu yoksa baştan savma bir ‘outlet üretimi’ mi olduğunu nasıl anlayacak? Uzmanlar şu detaylara dikkat çekiyor:

Kumaş ve Dikiş Kontrolü: Kumaşı ellediğinizde aşırı ince geliyorsa, ışığa tuttuğunuzda arkasını gösteriyorsa ve dikiş aralıkları çok genişse o ürün muhtemelen outlet için üretilmiştir.

Ürün Kodlarındaki Gizli Şifreler: Ana mağazada beğendiğiniz ürünün iç etiketindeki kod ile outlet mağazasındakini karşılaştırın. Outlet için özel üretilen ürünlerin etiketlerinde genellikle "OUT", "O", "S" gibi harfler veya ana koleksiyondan farklı basamaklı sayılar yer alır.

Sadece Outlet'te Bulunan Modeller: Beğendiğiniz ürünü markanın internet sitesinde aratın. Eğer o ürün ana sitede veya geçmiş sezon kataloglarında hiç var olmamışsa, baştan aşağı outlet için üretilmiş demektir.

