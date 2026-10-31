TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 17:34

Markette yüzde 62,9 zam! Üretici ve market rafı arasındaki uçurum açıklandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ekim ayında üretici ve market fiyatlarında yaşanan değişimleri açıkladı. Ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 999,2 ile limonda görüldü.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Markette yüzde 62,9 zam! Üretici ve market rafı arasındaki uçurum açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 17:34

 (TZOB), ekim ayında üretici ve market fiyatlarında yaşanan değişimler ile tarımsal girdi maliyetlerine ilişkin raporunu yayımladı. Rapora göre limondaki fiyat farkını yüzde 333,6 ile kuru incir, yüzde 282,7 ile havuç, yüzde 233,2 ile elma ve yüzde 232,8 ile iç fındık takip etti. Üreticideki fiyatına kıyasla markette 11 kat, kuru incir 4,3 kat, havuç 3,8 kat, elma ve iç fındık ise 3,3 kat fazlaya satıldı.

Üreticide 135 lira olan kuru incirin market fiyatı 585 lira 41 kuruşa, 12 lira 50 kuruş olan havucun 47 lira 84 kuruşa, 21 lira 66 kuruş olan elmanın 72 lira 17 kuruşa, 350 lira olan iç fındığın ise bin 164 lira 77 kuruşa yükseldiği kaydedildi.

Markette yüzde 62,9 zam! Üretici ve market rafı arasındaki uçurum açıklandı

MARKETTE DOMATES FİYATI YÜZDE 62,9 ARTTI

Ekim ayında markette takip edilen 36 ürünün 25'inde fiyat artışı, 11'inde ise düşüş yaşandı. Fiyatı en fazla artan ürün yüzde 62,9 ile oldu. Domatesi yüzde 35,2 ile sivri biber, yüzde 34,1 ile mısırözü yağı, yüzde 32 ile salatalık ve yüzde 27,9 ile yeşil soğan izledi.

Markette fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 16,5 ile limon olarak kayıtlara geçti. Limondaki düşüşü yüzde 8,9 ile maydanoz, yüzde 8,1 ile pirinç, yüzde 5,6 ile nohut ve yüzde 5,5 ile zeytinyağı takip etti.

Markette yüzde 62,9 zam! Üretici ve market rafı arasındaki uçurum açıklandı

ÜRETİCİDE DOMATES FİYATI YÜZDE 76,1 YÜKSELDİ

Üreticide 28 ürünün 15'inde fiyat artışı, 9'unda fiyat düşüşü görüldü, 4 üründe ise fiyat değişimi yaşanmadı. Üreticide fiyatı en fazla artan ürün yüzde 76,1 ile domates oldu. Domatesi yüzde 60,5 ile salatalık, yüzde 33,8 ile yeşil soğan, yüzde 33,7 ile yeşil fasulye ve yüzde 32,7 ile sivri biber takip etti.

Üreticide fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 44,3 ile limon oldu. Limondaki düşüşü yüzde 7,2 ile zeytinyağı, yüzde 5,5 ile Antep fıstığı, yüzde 5,4 ile fındık ve yüzde 5 ile patates izledi.

Markette yüzde 62,9 zam! Üretici ve market rafı arasındaki uçurum açıklandı

TZOB raporunda, zeytinyağı fiyatlarındaki düşüşün yeni hasat döneminin başlaması, zeytin rekoltesinin yüksek olması ve stoklarla birlikte arzın artmasından kaynaklandığı belirtildi. Limonda erkenci çeşitlerin hasadının devam etmesinin arzı artırarak fiyatları düşürdüğü, patateste ise hasat döneminin sonuna gelinmesi ve depolardaki ürün fazlasının düşük fiyatla piyasaya sunulmasının üretici fiyatlarını gerilettiği aktarıldı. Fındıkta fiyatların baskılanması ve Antep fıstığında hasadın sona ermesiyle piyasaya sunulan ürün miktarının artmasının da üretici fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğu kaydedildi.

Domates, salatalık, yeşil soğan, sivri biber ve kabakta fiyat artışlarının tarla üretiminden sera üretimine geçiş sürecinden kaynaklandığı belirtilirken, yeşil fasulyede hasat döneminin sonuna yaklaşılmasıyla arzın daralmasının fiyatları yükselttiği ifade edildi.

Markette yüzde 62,9 zam! Üretici ve market rafı arasındaki uçurum açıklandı

GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA ARTIŞ

TZOB verilerine göre, ekim ayında gübre fiyatlarında bir önceki aya kıyasla artış görüldü. ÜRE gübresi yüzde 3, DAP gübresi yüzde 2,5, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 2, amonyum sülfat gübresi yüzde 0,3 oranında zamlandı. Amonyum nitrat gübresinin fiyatında ise değişiklik olmadı.
Geçen yılın aynı ayına göre amonyum nitrat gübresi yüzde 67,7, amonyum sülfat gübresi yüzde 56,7, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 42,3, DAP gübresi yüzde 39,7 ve ÜRE gübresi yüzde 18,3 oranında arttı.

Ekim ayında bir önceki aya göre süt yemi yüzde 6,6, besi yemi yüzde 6,5 yükseldi. Yıllık bazda ise süt yemi fiyatlarında yüzde 38,9, besi yemi fiyatlarında yüzde 38,6 artış kaydedildi.

Raporda ayrıca elektrik fiyatlarının yıllık yüzde 25,1, tarım ilacı fiyatlarının yüzde 27,7 arttığı belirtildi. Mazot fiyatının ise ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,4 yükseldiği bildirildi.

KategoriÜrün / GirdiÜretici FiyatıMarket FiyatıFiyat Farkı (%) / KatAylık Değişim (%)Yıllık Değişim (%)
Üretici - Market Fiyat Farkı En Yüksek ÜrünlerLimon--11 Kat--
Kuru İncir135,00 TL585,41 TL%333,6 (4,3 Kat)--
Havuç12,50 TL47,84 TL%282,7 (3,8 Kat)--
Elma21,66 TL72,17 TL%233,2 (3,3 Kat)--
İç Fındık350,00 TL1.164,77 TL%232,8 (3,3 Kat)--
Markette Fiyatı En Fazla Artan ÜrünlerDomates---+%62,9-
Sivri Biber---+%35,2-
Mısırözü Yağı---+%34,1-
Salatalık---+%32,0-
Yeşil Soğan---+%27,9-
Markette Fiyatı En Fazla Düşen ÜrünlerLimon----%16,5-
Maydanoz----%8,9-
Pirinç----%8,1-
Nohut----%5,6-
Zeytinyağı----%5,5-
Üreticide Fiyatı En Fazla Artan ÜrünlerDomates---+%76,1-
Salatalık---+%60,5-
Yeşil Soğan---+%33,8-
Yeşil Fasulye---+%33,7-
Sivri Biber---+%32,7-
Üreticide Fiyatı En Fazla Düşen ÜrünlerLimon----%44,3-
Zeytinyağı----%7,2-
Antep Fıstığı----%5,5-
Fındık----%5,4-
Patates----%5,0-
Gübre Fiyat DeğişimleriÜRE Gübresi---+%3,0+%18,3
DAP Gübresi---+%2,5+%39,7
20.20.0 Kompoze Gübre---+%2,0+%42,3
Amonyum Sülfat Gübresi---+%0,3+%56,7
Amonyum Nitrat Gübresi---%0,0+%67,7
Diğer Tarımsal Girdi MaliyetleriSüt Yemi---+%6,6+%38,9
Besi Yemi---+%6,5+%38,6
Mazot---+%3,5+%73,4
Tarım İlacı----+%27,7
Elektrik----+%25,1
TZOB Ekim Ayı Üretici ve Market Fiyat Değişimleri Raporu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kasım ayında altın fiyatları ne olacak? Zafer Ergezen'den korkutan uyarı
Altın alacaklar dikkat! Dr. Sefer Humar'dan Kasım ayında gram altın için çarpıcı tahmin
ETİKETLER
#limon
#domates
#türkiye ziraat odaları birliği
#Gübre
#Tzob
#Yem
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.