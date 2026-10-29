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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:27

Marmaray 13 yılda 1,6 milyar yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 103’üncü yıl dönümünde Marmaray'ın da 13’üncü yaşını kutladığını belirterek, hattın açıldığı 29 Ekim 2013 tarihinden bu yana toplam 1,6 milyar yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Marmaray 13 yılda 1,6 milyar yolcu taşıdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:27

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 103’üncü yıl dönümünde Marmaray'ın 13 yıllık hizmet süresine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "29 Ekim 2013’te hizmete açtığımız Marmaray’ın, Cumhuriyetimizin 103’üncü Yılında 13’üncü Yaşını kutluyoruz" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Marmaray 13 yılda 1,6 milyar yolcu taşıdı

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay, işverenin kendi isteği ve rızası dışında bir işçinin görev yerini esaslı şekilde değiştirmesi ve ücretini düşürmesi halinde, bu işlemin hukuka aykırılığının tespit edilebileceğine ve işçinin eski görevine iadesine hükmetti.
Teknisyen, çalıştığı işyerinden aynı şirketin 400 kilometre uzaklıktaki başka bir işyerine gönderildi ve maaşı düşürüldü.
İşçi, ilk olarak İş Mahkemesi'ne başvurdu ve eski görevine iade edildi.
Ancak işçi, eski görevine başladıktan kısa bir süre sonra tekrar başka bir kentteki işletmeye atandı ve bu durum çalışma şartlarında esaslı değişiklik olarak değerlendirildi.
Davalı şirket avukatı, işlemin idari olduğunu ve idare mahkemelerinin görev alanına girdiğini savundu.
Bölge İdare Mahkemesi, işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin işyerini veya işini değiştirmesi işleminin iptali için özel bir dava türü olmadığına dikkat çekerek davayı reddetti.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, nakil işleminin iptaline karar verilemese de hukuki yararın varlığı durumunda hukuka aykırılığının tespitine karar verilebileceğini belirterek Bölge İdare Mahkemesi kararını bozdu.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.

"Asya ile Avrupa’yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray ile 13 yılda toplam 1,6 milyar yolcuya hizmet verdik"
Marmaray'ın temellerinin Ağustos 2004'te atıldığını söyleyen Uraloğlu, projenin İstanbul'un iki yakası arasındaki ulaşımda dönüşüm sağladığını belirtti. Uraloğlu, "Deniz seviyesinden 60 metre derinliğe ulaşan batırma tüp tünelimizle iki kıtayı demiryoluyla birbirine bağladık. Asya ile Avrupa’yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray ile 13 yılda toplam 1,6 milyar yolcuya hizmet verdik" açıklamasında bulundu.

Marmaray 13 yılda 1,6 milyar yolcu taşıdı

"2026 YILININ İLK 10 AYINDA YAKLAŞIK 181 MİLYON YOLCUMUZ MARMARAY'I TERCİH ETTİ"

Marmaray'ın İstanbul'un toplu ulaşım sistemindeki önemine dikkat çeken Uraloğlu, hattın metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımıyla entegre şekilde hizmet verdiğini belirtti.

Uraloğlu, "Halkalı-Gebze arasında 76,6 kilometrelik hat ve 43 istasyonumuzla İstanbullulara kesintisiz ulaşım imkanı sunuyoruz. Marmaray, kent içi ulaşımda sağladığı konfor ve zaman tasarrufuyla vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 181 milyon yolcumuz Marmaray'ı tercih etti. Marmaray, 6 Ekim 2026 tarihinde 762 bin 870 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı ve kendi rekorunu tazeledi" ifadelerini kullandı.

Marmaray 13 yılda 1,6 milyar yolcu taşıdı

GÜNDE 289 SEFERLE HİZMET VERİYOR

Marmaray'daki tren işletmeciliğine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Halkalı-Gebze arasında 149, Pendik-Ataköy arasında 140 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenliyoruz. Hafta sonları gece ilave 10 seferle bu sayı 297'ye yükseliyor. Filomuzda 34'ü 10 vagonlu, 20'si 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren seti ve 440 vagon bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

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#Yargıtay
#iş mahkemesi
#Bölge İdare Mahkemesi
#Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
#İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
#Ekonomi
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