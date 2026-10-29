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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:23

Milli hızlı trenin testleri bitiyor! İlk sefer için tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli hızlı trenin testlerinin yıl bitmeden tamamlanacağını, sertifikasyon sürecinin ardından gelecek yılın ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ () tarafından geliştirilen milli hızlı trenin testlerinin yıl sonuna kalmadan tamamlanacağını belirterek, "Birkaç ay sürecek sertifikasyon işlemleri olacak, sonra trenlerimizi normal yolcu taşımacılığında görmüş olacağız." dedi.

Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen milli hızlı trenin test sürüşünü - güzergahındaki hatta yaptı. Test sürüşü sırasında Uraloğlu'na AA ekibi de eşlik etti.

Uraloğlu, burada yaptığı değerlendirmede, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı yüksek hızlı trenle (YHT) kavuşturduklarını anımsatarak, şunları söyledi:

Milli hızlı trenin testleri bitiyor! İlk sefer için tarih belli oldu

"Biz sadece demir yolu altyapısını yapalım istemiyoruz, demir yolu araçları noktasında da dünyayla aynı ligde olalım istiyoruz. Türkiye'de TÜRASAŞ'ın altında üç fabrikamız var, Sakarya'da, Eskişehir'de ve Sivas'ta. Burada banliyö setlerinden vagonlara, dizel ve elektrikli lokomotiflere kadar üretimler yapıyorduk. Geçtiğimiz yıllarda saatte 160 kilometre hızla giden milli elektrikli trenimizi üretip raylarda koşturmaya başlamıştık. Hızlı tren dünya ligi, Türkiye'de de bunun tasarımından üretilmesine kadar zorlu bir süreç içinde bulunduk ve saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale güzergahında denedik. Yerli, milli hızlı trenimiz Ankara-Kırıkkale yollarında, raylarında."

Milli hızlı trenin testleri bitiyor! İlk sefer için tarih belli oldu

Mühendislerin üretim aşamasında çok emek sarf ettiğini belirten Uraloğlu, trende şu an itibarıyla yüzde 65 yerlilik ve millilik oranına ulaştıklarına işaret etti.

Uraloğlu, iki tren setinin de üretim bandına girdiğini bildirerek, "Sene sonu itibarıyla Sakarya'daki hızlı tren fabrikamızı da açarak orada daha bütüncül seri üretime geçmiş olacağız. Bu aracımızda 200'ün üzerinde test yaptık. Burada ASELSAN ve TÜBİTAK ile işbirliği içindeyiz." diye konuştu.

Milli hızlı trenin testleri bitiyor! İlk sefer için tarih belli oldu

"TEST AŞAMASINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER DÜZELTİLDİ"

Test aşamasında eksikliklerin görüldüğünü ve düzeltildiğini aktaran Uraloğlu, yeni üretimlerde de bunları dikkate aldıklarını kaydetti.

Uraloğlu, sürüş sırasında, saatte 225 kilometre hızı ve testte olması gereken o hızın yüzde 10 daha fazlası olan yaklaşık saatte 250 kilometre hızın görüldüğünü belirterek, "Demir yolu araçları, modern, güvenli, insanlara zaman kazandıran, gidecekleri yere kadar bilgisayarla, telefonla işlerini yaptıkları ortam oluşturan konforlu bir seyahat türü. Bir taraftan da çok çok çevreci. Bizim karbon emisyonunu azaltabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demir yolları. Elektrikli araçlar da yollara iniyor o da kıymetli ama ağır taşıtlar karbon emisyonun çoğunu üretiyor. Onlar hala yollarda elektrikliye geçiş noktasında biraz mesafe almak lazım. Demir yollarında biz bunu şimdiden yakaladık. Bu anlamda güzel, konforlu. Trafiğe kapalı alanda, bütün önlemler alınmış şekilde ben de sürüşü deneyimledim, heyecan vericiydi, hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Milli hızlı trenin testleri bitiyor! İlk sefer için tarih belli oldu

 "TRENİ DAHA ÇOK ÇERKEZKÖY-KAPIKULE HIZLI TREN HATTI'NDA KULLANIRIZ"

Trenin testlerinin devam edeceğini bildiren Uraloğlu, uluslararası sertifikaların alınması için testlerin tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

Uraloğlu, milli hızlı trenin testlerinin yıl sonuna kalmadan tamamlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birkaç ay sürecek sertifikasyon işlemleri olacak, sonra trenlerimizi normal yolcu taşımacılığında görmüş olacağız, önümüzdeki yılın ilk aylarında, birinci çeyrek diyebiliriz. Treni daha çok Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda kullanırız. Diğer taraflarda şu andaki setlerimiz yeterli. Zaman zaman ihtiyaç olursa oralarda da kullanmamız söz konusu olabilecek."

Bakan Uraloğlu, değerlendirmesinin ardından, tren setine test sürüşü nedeniyle kurulan Raylı Sistemler Veri İzleme Test ve Doğrulama Altyapısı'na ilişkin bilgi aldı.

 

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#ankara
#Kırıkkale
#abdulkadir uraloğlu
#Türasaş
#Milli Hızlı Tren
#Ekonomi
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