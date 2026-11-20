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İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ölçekteki zorlu koşullara ve yakın tarihin en büyük enerji arz şoklarından birine karşın uygulanan ekonomi programıyla dış dengede dayanıklılığın güçlendiğini vurguladı. Şimşek'in paylaştığı 2026 yılına ilişkin temel dış denge öngörüleri şöyle sıralandı:
Cari dengedeki iyileşmenin dış yükümlülük görünümüne de olumlu yansıdığına işaret eden Bakan Şimşek, brüt dış borç stokunun milli gelire oranının üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 31,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı. Bu oranın, yüzde 44,5 olan uzun dönem ortalamasının belirgin şekilde altında kaldığı kaydedildi.
Önümüzdeki döneme dair politika mesajlarını da paylaşan Şimşek; yerli ve yenilenebilir enerji üretimini artıran ile yüksek katma değerli ihracatı destekleyen adımların süreceğini, böylece dış dengede sağlanan kazanımların kalıcı hale getirileceğini belirtti.
https://x.com/memetsimsek/status/2123730441052049621?a=VtbTwaDVwtTExZPZuXs&s=20