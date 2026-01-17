Menü Kapat
Memur için yeni düzenleme! İsa Karakaş, 2026'daki vergi kesintisine karşı uyardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı giyecek yardımı genelgesiyle memurlar için 'çifte yöntem' dönemi başladı. Bazı memurlara kıyafet yardımı yine kıyafet olarak verilecek, diğerlerine ise tutarı maaşa yansıtılacak. İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 2026 yılı giyecek yardımı uygulamasına ilişkin yeni genelgeyi yayımladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni düzenlemeyle bu yıl "çifte standart" yerine "çifte yöntem" uygulanacağını belirtti.

Karakaş, "Yeni genelgeye göre devlet, memurunun giyim kuşamını şansa bırakmıyor. Özellikle sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personel ile belirli teknik unvanlara sahip memurlar için "aynî yardım" (yani kıyafetin kendisi) verilmeye devam edilecek" dedi.

Memur için yeni düzenleme! İsa Karakaş, 2026'daki vergi kesintisine karşı uyardı

PEKİ, NAKİT ÖDEME NE KADAR?

Masanın diğer tarafında ise milyonlarca memuru heyecanlandıran nakdî ödeme listesi var. Eğer kıyafetin kendisi verilmiyorsa, karşılığı nakit olarak "Sosyal Haklar" koduyla maaşlara yansıyacak. İşte o meşhur örnek hesaplamalar:

Şoför Kadrosuna 1.995,85 TL: Bir şoförün takım elbisesinden eldivenine, atkısından yağmurluğuna kadar her şey hesaplandı. Toplamda yaklaşık 2 bin TL'lik bir ödeme öngörüldü.

Memur için yeni düzenleme! İsa Karakaş, 2026'daki vergi kesintisine karşı uyardı

Yardımcı Hizmetliye 1.458,47 TL: Takım elbise ve ayakkabı bedeli olarak bu rakam netleşti.

Yatırılacak nakit tutarların net olmadığını belirten Karakaş, "Bu ödemelerden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılacak. Yani elinize geçecek rakam, bordroda biraz daha "hafiflemiş" olabilir" diyerek memurları uyardı.

Memur için yeni düzenleme! İsa Karakaş, 2026'daki vergi kesintisine karşı uyardı

Genelgede dikkat çeken bir diğer başlık ise kullanım süresi uyarısı oldu. Buna göre atkı, yağmurluk, ayakkabı gibi kıyafetlerin belirlenen kullanım süresi dolmadan aynı kalem için yeniden ödeme yapılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu uygulamayla hem kamu kaynaklarının etkin kullanımını hem de denetim mekanizmasının güçlendirilmesini amaçlıyor.

